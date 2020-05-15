Футболист «Ислочи» сообщил, что несколько игроков команды заражены коронавирусом
Нападающий «Ислочи» Момо Янсане сообщил, что несколько футболистов команды заразились коронавирусом.
Нападающий «Ислочи» Момо Янсане сообщил, что несколько футболистов команды заразились коронавирусом.
— Хочу сообщить вам, что несколько членов нашей команды больны коронавирусом, — написал у себя в Twitter Янсане. — Желаю им всем скорейшего выздоровления. Хотелось бы, чтобы были применены
17 мая у «Ислочи» запланирован выездной матч против минского «Динамо» в рамках 9-го тура чемпионата Белоруссии.