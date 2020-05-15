Футболист «Ислочи» сообщил, что несколько игроков команды заражены коронавирусом

— Хочу сообщить вам, что несколько членов нашей команды больны коронавирусом, — написал у себя в Twitter Янсане. — Желаю им всем скорейшего выздоровления. Хотелось бы, чтобы были применены санитарно-эпидемиологические меры, включая карантин, прежде, чем продолжать играть в футбол. Да поможет нам бог.