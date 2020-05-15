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14:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Леонид Кучук объяснил обилие белорусских тренеров в России

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук, известный в России по работе в «Кубани» и «Локомотиве», рассказал, почему в России работает множество белорусских специалистов.

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Источник: РИА "Новости"

«После Суровых 90-х и перестройки футбол в Беларуси, Украине и России потерял очень много специалистов, молодых ребят и методику. Нужно было перестроиться на новую систему подготовки, новую методику и новые тренировки. В Беларуси специалисты быстрее перестроились и усвоили ту информацию, которая приходила из Европы. Уже с 1998—1999 годов в Беларуси действовала новая система, а на Украине и в России всё ещё действовала старая система. Именно этим я и объясняю факт такого большого присутствия белорусских тренеров в России.

Изначально основным принципом был индвивидуальный подход, который объединил тренеров, которые хотят развиваться, потом их методика была воспринята федерациями. А в конце концов УЕФА стал помогать готовить тренеров в наших странах. Я был одним из самых первых, кто попал на курсы УЕФА. Преподавателями там были иностранные специалисты, экзамены принимали тоже они», — сказал Кучук в программе «SILA Права» на «Чемпионат. Подкаст».

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