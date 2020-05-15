Домашние арены «Астаны» и «Барыса» выставили на торги
Три крупнейшие спортивные арены
Три крупнейшие спортивные арены
Объекты перейдут в доверительное управление без права последующего выкупа. По данным электронной торговой площадки Реестра госимущества, заявки принимаются до 3 июня.
Гарантийный взнос составляет 1,8 миллиарда тенге, а срок доверительного управления — 15 лет. Допускается передача единственному участнику торгов.
Новый управляющий обязан эксплуатировать объекты в строгом соответствии с целевым назначением — проведение спортивных и
На нового хозяина возложат также ответственность за безопасность в зданиях, проведение ежегодного текущего ремонта на сумму до 100 миллиона тенге и отчетности перед учредителем.
Правилами регламентируется, что дети до семи лет и школьники из многодетных семей должны заниматься в секциях бесплатно. Подведомственным акимату
На «Барыс-Арене» домашние матчи играет хоккейный «Барыс», на «Астана Арене» — футбольная «Астана» и сборная Казахстана, а ледовый дворец «Алау» принимал этап Кубка мира по конькобежному спорту и другие спортивные соревнования.