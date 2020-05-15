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14:33 (мск), источник: Vesti.kz

Домашние арены «Астаны» и «Барыса» выставили на торги

Три крупнейшие спортивные арены Нур-Султана — «Астана Арена», «Барыс-Арена» и «Алау» — выставлены на торги одним лотом, сообщает «Крыша».

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Объекты перейдут в доверительное управление без права последующего выкупа. По данным электронной торговой площадки Реестра госимущества, заявки принимаются до 3 июня.

Гарантийный взнос составляет 1,8 миллиарда тенге, а срок доверительного управления — 15 лет. Допускается передача единственному участнику торгов.

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Новый управляющий обязан эксплуатировать объекты в строгом соответствии с целевым назначением — проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий. При этом 30 дней в году арены должны безвозмездно предоставляться городу для проведения мероприятий.

На нового хозяина возложат также ответственность за безопасность в зданиях, проведение ежегодного текущего ремонта на сумму до 100 миллиона тенге и отчетности перед учредителем.

Правилами регламентируется, что дети до семи лет и школьники из многодетных семей должны заниматься в секциях бесплатно. Подведомственным акимату детско-юношеским спортивным школам необходимо предоставить скидки на аренду.

На «Барыс-Арене» домашние матчи играет хоккейный «Барыс», на «Астана Арене» — футбольная «Астана» и сборная Казахстана, а ледовый дворец «Алау» принимал этап Кубка мира по конькобежному спорту и другие спортивные соревнования.

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