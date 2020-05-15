«Торпедо-БелАЗ» вышел в лидеры футбольного чемпионата Беларуси

Встреча в Жодино прошла с преимуществом хозяев поля. На 26-й минуте счет открыл бразильский легионер торпедовцев Луис Велозу, а на 53-й минуте он оформил свой голевой дубль. Футболистам «Городеи» с 31-й минуты матча пришлось играть в численном меньшинстве, когда за второе предупреждение с поля был удален защитник Станислав Сазанович. Несмотря на это, гости не сдавались, и на 74-й минуте Лазар Сайчич сократил разрыв в счете. Пропустив мяч, жодинцы снова активизировались, провели несколько опасных атак, одну из которых на 77-й минуте завершил Андрей Хачатурян.