«Торпедо-БелАЗ» вышел в лидеры футбольного чемпионата Беларуси

Встреча в Жодино прошла с преимуществом хозяев поля. На 26-й минуте счет открыл бразильский легионер торпедовцев Луис Велозу, а на 53-й минуте он оформил свой голевой дубль. Футболистам «Городеи» с 31-й минуты матча пришлось играть в численном меньшинстве, когда за второе предупреждение с поля был удален защитник Станислав Сазанович. Несмотря на это, гости не сдавались, и на 74-й минуте Лазар Сайчич сократил разрыв в счете. Пропустив мяч, жодинцы снова активизировались, провели несколько опасных атак, одну из которых на 77-й минуте завершил Андрей Хачатурян.
Центральным поединком этого тура станет завтрашняя встреча на поле «Борисов-Арены» между двумя преследователями торпедовцев — БАТЭ и «Слуцком». Также в субботу минский «Энергетик-БГУ» в Молодечно примет брестских динамовцев, а в Солигорске местный «Шахтер» сыграет со «Славией».
Еще 3 игры состоятся 17 мая: «Белшина» (Бобруйск) — «Витебск», «Динамо» (Минск) — «Ислочь» (Минский район), «Рух» (Брест) — «Смолевичи». Матч между «Минском» и гродненским «Неманом» перенесен.
Турнирное положение сейчас таково: «Торпедо-БелАЗ» — 18 очков, БАТЭ и «Слуцк» — по 16 очков, «Энергетик-БГУ» и «Ислочь» — по 15, «Динамо» (Брест) — 13, «Рух» и «Шахтер» — по 12, «Витебск», «Городея» и «Славия» — по 11, «Минск» — 10, «Динамо» (Минск) — 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.
Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 6 мячей.