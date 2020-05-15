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20:27 (мск), источник: БЕЛТА

«Торпедо-БелАЗ» вышел в лидеры футбольного чемпионата Беларуси

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» победили «Городею» со счетом 3:1 в первом поединке 9-го тура чемпионата Беларуси и возглавили турнирную таблицу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встреча в Жодино прошла с преимуществом хозяев поля. На 26-й минуте счет открыл бразильский легионер торпедовцев Луис Велозу, а на 53-й минуте он оформил свой голевой дубль. Футболистам «Городеи» с 31-й минуты матча пришлось играть в численном меньшинстве, когда за второе предупреждение с поля был удален защитник Станислав Сазанович. Несмотря на это, гости не сдавались, и на 74-й минуте Лазар Сайчич сократил разрыв в счете. Пропустив мяч, жодинцы снова активизировались, провели несколько опасных атак, одну из которых на 77-й минуте завершил Андрей Хачатурян.

Центральным поединком этого тура станет завтрашняя встреча на поле «Борисов-Арены» между двумя преследователями торпедовцев — БАТЭ и «Слуцком». Также в субботу минский «Энергетик-БГУ» в Молодечно примет брестских динамовцев, а в Солигорске местный «Шахтер» сыграет со «Славией».

Еще 3 игры состоятся 17 мая: «Белшина» (Бобруйск) — «Витебск», «Динамо» (Минск) — «Ислочь» (Минский район), «Рух» (Брест) — «Смолевичи». Матч между «Минском» и гродненским «Неманом» перенесен.

Турнирное положение сейчас таково: «Торпедо-БелАЗ» — 18 очков, БАТЭ и «Слуцк» — по 16 очков, «Энергетик-БГУ» и «Ислочь» — по 15, «Динамо» (Брест) — 13, «Рух» и «Шахтер» — по 12, «Витебск», «Городея» и «Славия» — по 11, «Минск» — 10, «Динамо» (Минск) — 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 6 мячей.

Торпедо-БелАЗ
3:1
Первый тайм: 1:0
Городея
Футбол, Беларусь, 9-й тур15.05.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Торпедо
Главные тренеры
Юрий ПунтусОлег Радушко
Голы
Липе Велозу26′
Лазар Сайчич74′
Липе Велозу53′
Андрей Хачатурян77′
Нереализованные пенальти
Лазар Сайчич74′
Составы команд
30Родион Сямук
1Игорь Довгялло
3Виталий Устинов
4Семен Шестиловский
16Дмитрий Алисейко
12Милан Йоксимович
38′
21Максим Бордачев
16Кирилл Павлючек
88Дмитрий Яшин
27Станислав Сазанович
14′31′
8Габриэл Рамос
72Александр Позняк
20Липе Велозу
18′
35Сергей Пушняков
55Никита Капленко
28Лазар Сайчич
10Андрей Хачатурян
88′
11Андрей Сорокин
79′
11Денис Левицкий
21Юрий Воловик
13Никита Николаевич
45+2′71′
19Михаил Шибун
41′
90Дмитрий Антилевский
20Дмитрий Байдук
33Валерий Горбачик
69′
15Сергей Архипов
58′
17Дмитрий Юсов
14Денис Яскович
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Наумов(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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