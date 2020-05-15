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20:26 (мск), источник: Vesti.kz

Хорватский футболист объявил об уходе из «Кайсара» после сокращения зарплаты

Хорватский форвард Иван Пешич объявил об уходе из «Кайсара», в который перешел зимой.

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Ранее кызылординский клуб сократил зарплаты игрокам на 40 процентов из-за уменьшения бюджета на 2,5 миллиарда тенге.

За «Кайсар» Пешич успел сыграть два матча в КПЛ. В прошлом сезоне 28-летний игрок выступал за «Шахтер», в котором провел без замен все 33 игры в чемпионате и отметился 14 результативными действиями — восемь голов, шесть ассистов.

Ранее сообщалось, что «Кайсар» из-за ситуации с сокращением зарплат может покинуть главный тренер Стойчо Младенов. В этом году клуб должен дебютировать в Лиге Европы.

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