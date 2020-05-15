Хорватский футболист объявил об уходе из «Кайсара» после сокращения зарплаты

За «Кайсар» Пешич успел сыграть два матча в КПЛ. В прошлом сезоне 28-летний игрок выступал за «Шахтер», в котором провел без замен все 33 игры в чемпионате и отметился 14 результативными действиями — восемь голов, шесть ассистов.