Главный тренер «Ислочи»: Текст о коронавирусе написал не Янсане. Им манипулируют агенты

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«За последние две недели в клуб пришло четыре письма: и о зарплате, и о коронавирусе, и обо всём, что творится во внешнем мире. Среди прочего игрок уведомил нас, что мы обязаны выплатить ему зарплату с бонусом, который был указан при переподписании контракта. Сразу скажу, с подобными задержками и он, и другие игроки нашей команды уже сталкивались. Дело в том, что мы раз в два-три месяца выдаём зарплату. Футболисты привыкли к этому, никто из них не сказал ни слова возмущения. Все с пониманием относятся к такой ситуации.

У этих писем в клуб есть предыстория. В межсезонье к нам обратился африканский агент, который ведёт дела Момо. До этого мы ни разу не общались, он приехал в расположение команды на сборах в Турции. Этот человек предложил схему трансфера Янсане, на которую мы были несогласны. Она идёт вразрез с принципами «Ислочи». Мы хотим работать официально: клуб присылает официальную бумагу на трансфер, а затем мы вступаем в переговоры и решаем вопрос. Нашему клубу не нужны движения влево-вправо, не хотим участвовать в таких играх.

Сейчас у этих агентов есть предложение по трансферу Момо, которое не доходит до клуба. Люди просто хотят украсть человека. Поэтому уверен, что текст в этом твите писал не Момо. Мы хотим прозрачности и солидности, но люди пошли по другому пути и хотят внаглую украсть футболиста.

На днях Момо уехал из квартиры, где жил и должен находиться по месту регистрации. Понимаете, Янсане просто скрывают от нас! Мы нашли, где он проживает, и сказали, что вечером он должен находиться по месту регистрации. Сейчас мне просто жалко футболиста. Момо — прекрасный парень. Мы с ним очень много общались, много ему помогали. Считаю, в его прогрессе очень большая заслуга нашего клуба.