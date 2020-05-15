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15 мая, источник: Чемпионат.com

Унаи Эмери: Меня защищали везде, но только не в «Арсенале»

Испанский тренер Унаи Эмери сообщил, что во время работы в лондонском «Арсенале» не чувствовал защиты со стороны руководства клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Тренер должен уметь брать на себя ответственность. Я защищаю игроков, а меня — клуб. С Арсеном Венгером всё было по-другому: он делал всё. В «Арсенале» есть руководство, и я должен был доверять ему. Моя работа — футбол. За всё остальное отвечают другие люди. Иногда их решения причиняют вред.

Меня защищали в каждом клубе: в «Лорке», «Альмерии», «Валенсии», «Пари Сен-Жермен». В «Севилье» у меня был Мончи. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи защищал меня и в раздевалке, и публично. В «Арсенале» было не так. Я чувствовал себя одиноким. И результаты продиктовали, что мне нужно уйти, — цитирует Эмери The Guardian.

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