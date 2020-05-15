Унаи Эмери: Меня защищали везде, но только не в «Арсенале»

«Тренер должен уметь брать на себя ответственность. Я защищаю игроков, а меня — клуб. С Арсеном Венгером всё было по-другому: он делал всё. В «Арсенале» есть руководство, и я должен был доверять ему. Моя работа — футбол. За всё остальное отвечают другие люди. Иногда их решения причиняют вред.