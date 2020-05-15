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15 мая, источник: ТАСС

Чемпионат Бельгии по футболу досрочно завершен

ТАСС, 15 мая. Генеральная ассамблея Бельгийской футбольной лиги утвердила досрочное завершение чемпионата страны сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AFP 2020

Чемпионат Бельгии был прерван из-за пандемии коронавируса после 29 сыгранных туров. В регулярном сезоне клубы должны были провести 30 туров, после чего было бы сыграно плей-офф за чемпионство (команды, занявшие первые шест мест) и за путевку в Лигу Европы (команды, занявшие с седьмого по 15-е места).

Проведение спортивных соревнований в стране было приостановлено до 31 июля. На основании этого было принято решение о досрочном завершении чемпионата Бельгии по футболу и утверждении результатов турнира на момент приостановки первенства.

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Чемпионом Бельгии в 16-й раз стал «Брюгге». После 29 туров он лидировал, набрав 70 очков. Вторым с 55 очками стал «Гент», третьим — «Шарлеруа» (54). «Брюгге» в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, «Гент» — в третьем квалификационном раунде турнира, «Шарлеруа», «Антверпен» и «Стандард» — в Лиге Европы, а «Васланд-Беверен» покинет высший дивизион чемпионата страны.

Чемпионат Бельгии стал третьим в Европе, который был завершен досрочно из-за коронавируса. Ранее были завершены чемпионаты Франции и Нидерландов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тысяч умерли.

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