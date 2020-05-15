Чемпионат Бельгии по футболу досрочно завершен
ТАСС, 15 мая. Генеральная ассамблея Бельгийской футбольной лиги утвердила досрочное завершение чемпионата страны сезона-2019/20. Об этом сообщает
ТАСС, 15 мая. Генеральная ассамблея Бельгийской футбольной лиги утвердила досрочное завершение чемпионата страны сезона-2019/20. Об этом сообщает
Чемпионат Бельгии был прерван
Проведение спортивных соревнований в стране было приостановлено до 31 июля. На основании этого было принято решение о досрочном завершении чемпионата Бельгии по футболу и утверждении результатов турнира на момент приостановки первенства.
Чемпионом Бельгии в 16-й раз стал «Брюгге». После 29 туров он лидировал, набрав 70 очков. Вторым с 55 очками стал «Гент», третьим — «Шарлеруа» (54). «Брюгге» в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, «Гент» — в третьем квалификационном раунде турнира, «Шарлеруа», «Антверпен» и «Стандард» — в Лиге Европы, а «Васланд-Беверен» покинет высший дивизион чемпионата страны.
Чемпионат Бельгии стал третьим в Европе, который был завершен досрочно
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тысяч умерли.