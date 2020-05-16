СМИ: Мбаппе решил не переходить в «Реал» в летнее трансферное окно
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе не перейдет в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно, сообщает As со ссылкой на L'Équipe.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе не перейдет в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно, сообщает As со ссылкой на L'Équipe.
Действующее соглашение 21-летнего форварда рассчитано до лета 2022 года. Ранее СМИ сообщали об интересе к французу со стороны «Реала», туринского «Ювентуса», а также английских «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».
Сообщается, что решение Мбаппе остаться в парижской команде связано с финансовым кризисом в футболе, который возник
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года и с тех пор провел за команду 120 матчей, в которых забил 90 голов. В составе парижан футболист трижды выиграл чемпионат Франции, становился обладателем Кубка страны и Кубка лиги.
Чемпионат Франции был прерван в марте, а в конце апреля власти страны приняли решение об отмене оставшихся матчей, и итоги сезона были подведены по состоянию на 8 марта. «ПСЖ», лидировавший на тот момент в таблице, был признан чемпионом страны, а Мбаппе с 18 голами в 20 играх стал лучшим бомбардиром турнира.