СМИ: Мбаппе решил не переходить в «Реал» в летнее трансферное окно

Источник: AFP 2020

Действующее соглашение 21-летнего форварда рассчитано до лета 2022 года. Ранее СМИ сообщали об интересе к французу со стороны «Реала», туринского «Ювентуса», а также английских «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

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Сообщается, что решение Мбаппе остаться в парижской команде связано с финансовым кризисом в футболе, который возник из-за пандемии коронавируса. При этом отмечается, что «Реал» не станет отказываться от идеи получить нападающего и постарается подписать с ним контракт в 2021 году.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года и с тех пор провел за команду 120 матчей, в которых забил 90 голов. В составе парижан футболист трижды выиграл чемпионат Франции, становился обладателем Кубка страны и Кубка лиги.