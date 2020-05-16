Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Энергетик-БГУ
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Падерборн
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер С
Славия М
Футбол. Зарубежный
19:00
БАТЭ
Слуцк
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Все события
Фоторепортажи
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
09:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Мбаппе решил не переходить в «Реал» в летнее трансферное окно

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе не перейдет в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно, сообщает As со ссылкой на L'Équipe.

Наверх
Источник: AFP 2020

Действующее соглашение 21-летнего форварда рассчитано до лета 2022 года. Ранее СМИ сообщали об интересе к французу со стороны «Реала», туринского «Ювентуса», а также английских «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что решение Мбаппе остаться в парижской команде связано с финансовым кризисом в футболе, который возник из-за пандемии коронавируса. При этом отмечается, что «Реал» не станет отказываться от идеи получить нападающего и постарается подписать с ним контракт в 2021 году.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года и с тех пор провел за команду 120 матчей, в которых забил 90 голов. В составе парижан футболист трижды выиграл чемпионат Франции, становился обладателем Кубка страны и Кубка лиги.

Чемпионат Франции был прерван в марте, а в конце апреля власти страны приняли решение об отмене оставшихся матчей, и итоги сезона были подведены по состоянию на 8 марта. «ПСЖ», лидировавший на тот момент в таблице, был признан чемпионом страны, а Мбаппе с 18 голами в 20 играх стал лучшим бомбардиром турнира.

Читайте также
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Тарасова рассказала, как относится к Родниной
ЦСКА продлил контракт с олимпийским чемпионом
Экс-игрок «Локомотива» и киевского «Динамо» дебютирует в боксе
Гэтжи: Когда побью Хабиба, буду драться с Конором
Трусова объяснила причины ухода из группы Этери Тутберидзе
«Спартак» выкупил права на форварда «Крыльев Советов»
Президент московского «Торпедо» раскритиковала решение РФС
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь