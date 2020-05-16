Возвращение большого футбола. Какие матчи состоятся 16 мая
Сегодня, 16 мая, возвращается большой футбол. Первым из Топ-5 чемпионатов Европы возобновляется Бундеслига. Vesti.kz представляют расписание этих матчей.
Сегодня, 16 мая, возвращается большой футбол. Первым из Топ-5 чемпионатов Европы возобновляется Бундеслига. Vesti.kz представляют расписание этих матчей.
В рамках 26-го тура в Германии в субботу сыграют:
19:30 — Боруссия Д — Шальке-04
19:30 — РБ Лейпциг — Фрайбург
19:30 — Хоффенхайм — Герта
19:30 — Фортуна — Падерборн 07
19:30 — Аугсбург — Вольфсбург
22:30 — Айнтрахт Ф — Боруссия М.
Также сегодня состоятся игры девятого тура чемпионата Беларуси:
18:00 — «Энергетик-БГУ» — «Динамо» Брест;
20:00 — «Шахтер» Солигорск — «Славия» Мозырь;
22:00 — БАТЭ — «Слуцк».
Второго тура южнокорейской К-Лиги:
11:00 — «Сангжу Сангму» — «Канвон»;
13:30 — «Тэгу» — «Пхохан Стилерс»;
16:00 — «Пусан Ай Парк» — «Чонбук Моторс».
Второго тура
19:00 — «ТБ/ФКС/Ройн» — «Клаксвик».
И матчи в других лигах Германии, Беларуси и Южной Кореи.