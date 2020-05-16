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10:21 (мск), источник: Vesti.kz

Звезда АПЛ устроил в Париже секс-вечеринку с моделями

Неназванный игрок АПЛ нарушил правила карантина двух государств и устроил роскошную тусовку в столице Франции, сообщает Eurosport.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 16.05
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Скончалось2 537+119
Выздоровело63 166+4 940
Инфицировано4 543 975+99 305
Скончалось307 736+5 243
Выздоровело1 637 684+48 826

Мультимиллионер прилетел в Париж на частном самолете, арендовал целый ресторан и пригласил друзей и моделей на тусовку с шотами и коктейлями. Затем вечеринка переместилась в шикарные апартаменты неподалеку, где, по информации источника The Sun, игрок развлекался как минимум с одной девушкой. На мероприятии присутствовало около 15 человек, действо произошло недалеко от Елисейских Полей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Квартиру гуляющих посетил наркоторговец, но неизвестно, принимал ли запрещенные вещества сам игрок. Зато его заметили в лифте в компании одной из красоток.

Источник не может раскрыть личность игрока по юридическим причинам. Футболист уже вернулся в Англию и приступил к тренировкам с клубом.

Добавим, что ранее защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер также устроил секс-вечеринку во время карантина.

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