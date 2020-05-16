Звезда АПЛ устроил в Париже секс-вечеринку с моделями
Неназванный игрок АПЛ нарушил правила карантина двух государств и устроил роскошную тусовку в столице Франции, сообщает Eurosport.
Неназванный игрок АПЛ нарушил правила карантина двух государств и устроил роскошную тусовку в столице Франции, сообщает Eurosport.
Мультимиллионер прилетел в Париж на частном самолете, арендовал целый ресторан и пригласил друзей и моделей на тусовку с шотами и коктейлями. Затем вечеринка переместилась в шикарные апартаменты неподалеку, где, по информации источника The Sun, игрок развлекался как минимум с одной девушкой. На мероприятии присутствовало около 15 человек, действо произошло недалеко от Елисейских Полей.
Квартиру гуляющих посетил наркоторговец, но неизвестно, принимал ли запрещенные вещества сам игрок. Зато его заметили в лифте в компании одной из красоток.
Источник не может раскрыть личность игрока по юридическим причинам. Футболист уже вернулся в Англию и приступил к тренировкам с клубом.
Добавим, что ранее защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер также устроил