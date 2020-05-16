Чемпион итальянской Серии А может быть выявлен с помощью плей-офф

«Есть вероятность того, что мы возобновим сезон 13 июня. Нам придется играть в плотном графике. Но мы рассматриваем различные варианты. Нельзя исключать то, что нам придется определить победителя с помощью плей-офф», — сказал президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.