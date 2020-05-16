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13:13 (мск), источник: Газета.Ру

Чемпион итальянской Серии А может быть выявлен с помощью плей-офф

Чемпион итальянской Серии А может быть выявлен с помощью плей-офф, сообщает Rai.

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«Есть вероятность того, что мы возобновим сезон 13 июня. Нам придется играть в плотном графике. Но мы рассматриваем различные варианты. Нельзя исключать то, что нам придется определить победителя с помощью плей-офф», — сказал президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

Напомним, на Апеннинах приостановлены все футбольные соревнования из-за пандемии коронавируса.

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