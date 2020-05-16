БАТЭ примет «Слуцк» в матче футбольного чемпионата Беларуси

Источник: AP 2020

Центральным матчем сегодняшнего дня станет игра на поле «Борисов-Арены» между местным БАТЭ и «Слуцком» (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Победитель этой встречи выйдет на первое место в турнирной таблице. В прошлом туре борисовчане переиграли «Смолевичи» (5:3), а слуцкие футболисты уступили минскому «Энергетику-БГУ» (1:2).

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Сегодня «Энергетик-БГУ» в Молодечно сыграет с брестскими динамовцами (начало в 15.00), а в Солигорске местный «Шахтер» встретится с мозырской «Славией» (начало в 17.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»).

В первой игре 9-го тура футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» победили на своем поле гостей из «Городеи» со счетом 3:1, что позволило им подняться на первое место.

Заключительные матчи состоятся 17 мая: «Белшина» (Бобруйск) — «Витебск», «Динамо» (Минск) — «Ислочь» (Минский район), «Рух» (Брест) — «Смолевичи». Матч между «Минском» и гродненским «Неманом» перенесен.

Турнирное положение сейчас таково: «Торпедо-БелАЗ» — 18 очков, БАТЭ, «Слуцк» — 16 очков, «Энергетик-БГУ», «Ислочь» — по 15, «Динамо» (Брест) — 13, «Рух», «Шахтер» — по 12, «Витебск», «Городея», «Славия» — по 11, «Минск» — 10, «Динамо» (Минск) — 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.