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15:25 (мск), источник: Sports.Ru

В Южной Америке игрокам запретят целовать мяч, плеваться и сморкаться на поле

Конфедерация футбола Южной Америки ввела несколько ограничений для футболистов на поле после возобновления матчей.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 16.05
Инфицировано272 043+9 200
Скончалось2 537+119
Выздоровело63 166+4 940
Инфицировано4 564 286+119 616
Скончалось308 211+5 718
Выздоровело1 650 072+61 214
Источник: AP 2020

В Кубке Либертадорес игрокам запретят целовать мяч, обмениваться футболками, плеваться и сморкаться.

Во время загрузки произошла ошибка.

Церемония обмена вымпелами капитанами команд перед играми также будет отменена. Игроки и тренеры должны будут пить из личных бутылок.

Присутствовать на интервью и пресс-конференциях с участием футболистов и тренеров можно будет только в маске.

Кубок Либертадорес был прерван в марте из-за пандемии коронавируса в мире.

Источник — AP

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