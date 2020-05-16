В Южной Америке игрокам запретят целовать мяч, плеваться и сморкаться на поле
Конфедерация футбола Южной Америки ввела несколько ограничений для футболистов на поле после возобновления матчей.
Конфедерация футбола Южной Америки ввела несколько ограничений для футболистов на поле после возобновления матчей.
В Кубке Либертадорес игрокам запретят целовать мяч, обмениваться футболками, плеваться и сморкаться.
Церемония обмена вымпелами капитанами команд перед играми также будет отменена. Игроки и тренеры должны будут пить из личных бутылок.
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Кубок Либертадорес был прерван в марте
Источник — AP