В Южной Америке игрокам запретят целовать мяч, плеваться и сморкаться на поле

Источник: AP 2020

В Кубке Либертадорес игрокам запретят целовать мяч, обмениваться футболками, плеваться и сморкаться.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--273d617dea83b025ac3b" data-vnd="273d617dea83b025ac3b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=273d617dea83b025ac3b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Церемония обмена вымпелами капитанами команд перед играми также будет отменена. Игроки и тренеры должны будут пить из личных бутылок.

Присутствовать на интервью и пресс-конференциях с участием футболистов и тренеров можно будет только в маске.

Кубок Либертадорес был прерван в марте из-за пандемии коронавируса в мире.