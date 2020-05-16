Хавбек «Тобола» попал в ТОП-10 лучших грузинских футболистов в истории чемпионатов Украины

«Невысокий, не особо мощный, но очень цепкий и выносливый опорный полузащитник. Эдакая грузинская разновидность Эдгара Давидса. Его отличительные игровые черты: умение выбирать позицию, перекусывать чужие атаки и начинать атаки своей команды. Его первая команда в чемпионате Украины — киевский “Арсенал”. Он быстро стал не только игроком основы, но и одним из лидеров коллектива. В декабре 2006 года перешел в “Днепр”. В составе днепропетровской команды провел долгих восемь лет. Долгих и небезуспешных. В составе “днепрян” стал бронзовым и серебряным призером чемпионата Украины, был основной частью того “Днепра”, который пробился в финал Лиги Европы в 2015 году. А еще его можно по праву считать спасителем Олега Гусева. В марте 2014-го динамовский капитан получил болезненный удар в столкновении с голкипером “Днепра” Денисом Бойко. Олег на некоторое время потерял сознание и проглотил язык. Канкава оказал пострадавшему первую медицинскую помощь, фактически спас динамовцу жизнь. В августе 2015-го покинул “Днепр” и перешел во французский “Реймс”», — пишет издание.