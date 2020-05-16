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11:36 (мск), источник: Vesti.kz

Хавбек «Тобола» попал в ТОП-10 лучших грузинских футболистов в истории чемпионатов Украины

Полузащитника «Тобола» Джабу Канкаву включили в десятку лучших грузинских футболистов в истории чемпионатов Украины по версии Sport.ua, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Невысокий, не особо мощный, но очень цепкий и выносливый опорный полузащитник. Эдакая грузинская разновидность Эдгара Давидса. Его отличительные игровые черты: умение выбирать позицию, перекусывать чужие атаки и начинать атаки своей команды. Его первая команда в чемпионате Украины — киевский “Арсенал”. Он быстро стал не только игроком основы, но и одним из лидеров коллектива. В декабре 2006 года перешел в “Днепр”. В составе днепропетровской команды провел долгих восемь лет. Долгих и небезуспешных. В составе “днепрян” стал бронзовым и серебряным призером чемпионата Украины, был основной частью того “Днепра”, который пробился в финал Лиги Европы в 2015 году. А еще его можно по праву считать спасителем Олега Гусева. В марте 2014-го динамовский капитан получил болезненный удар в столкновении с голкипером “Днепра” Денисом Бойко. Олег на некоторое время потерял сознание и проглотил язык. Канкава оказал пострадавшему первую медицинскую помощь, фактически спас динамовцу жизнь. В августе 2015-го покинул “Днепр” и перешел во французский “Реймс”», — пишет издание.

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Отметим, в ТОП-10 попали такие игроки, как Кахабер Каладзе, Георгий Деметрадзе, Автандил Капанадзе, Михаил Поцхверия, Давид Хочолава, Джаба Липартия, Лаша Джакобия, Гоча Джамараули и Васил Гигиадзе.

34-летний Канкава отыграл в Украине за киевский «Арсенал», «Днепр» и «Кривбасс» с 2006 по 2015 год.

Также в его карьере были грузинское «Динамо» (Тбилиси), владикавказская «Алания», французский «Реймс». С 2018 года начал выступать за костанайский «Тобол».

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