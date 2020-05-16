«Мы не грабители, чтобы забрать деньги и убежать». Сербский тренер высказался о ситуации в «Иртыше»
Главный тренер «Иртыша» Милан Миланович поделился своим мнением о возникшей паузе в КПЛ
Главный тренер «Иртыша» Милан Миланович поделился своим мнением о возникшей паузе в КПЛ
«Пауза уже длиною в два месяца, не встречался с такой ситуацией никогда. Сейчас, думаю, важно, когда начнется чемпионат. Мое мнение, что команда у нас оптимальная. Но увидим в течении следующих дней. Игроки, и я пока здесь, это и прошлая команда, и эта. Очень много игроков поменялось, это все профессиональные и хорошие люди. Эти футболисты ничего плохого не сделали ни Павлодару, ни “Иртышу”. Только хорошее. Мое мнение, здесь хорошая команда, но что думают сами игроки, что думает руководство клуба, я просто не знаю. Надо подумать, что хочет руководство, так будем делать и перестраиваться. Пока разговариваем, конкретики нет. У нас есть желание остаться здесь. Чтобы оптимизацию сделали. Я и
Отметим, что ранее аким Павлодарской области Абылкаир Скаков сообщил, что «Иртыш» может сняться с чемпионата Казахстана по футболу