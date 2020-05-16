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12:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы не грабители, чтобы забрать деньги и убежать». Сербский тренер высказался о ситуации в «Иртыше»

Главный тренер «Иртыша» Милан Миланович поделился своим мнением о возникшей паузе в КПЛ из-за пандемии коронавируса и непростой финансовой ситуации в павлодарской команде.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 16.05
Инфицировано272 043+9 200
Скончалось2 537+119
Выздоровело63 166+4 940
Инфицировано4 563 458+118 788
Скончалось308 165+5 672
Выздоровело1 649 275+60 417

«Пауза уже длиною в два месяца, не встречался с такой ситуацией никогда. Сейчас, думаю, важно, когда начнется чемпионат. Мое мнение, что команда у нас оптимальная. Но увидим в течении следующих дней. Игроки, и я пока здесь, это и прошлая команда, и эта. Очень много игроков поменялось, это все профессиональные и хорошие люди. Эти футболисты ничего плохого не сделали ни Павлодару, ни “Иртышу”. Только хорошее. Мое мнение, здесь хорошая команда, но что думают сами игроки, что думает руководство клуба, я просто не знаю. Надо подумать, что хочет руководство, так будем делать и перестраиваться. Пока разговариваем, конкретики нет. У нас есть желание остаться здесь. Чтобы оптимизацию сделали. Я и игроки-легионеры не грабители, чтобы забрать деньги и убежать. Меня сюда пригласили, и сказали: “у тебя так и так будет”. Я подумал и согласился. И в первый, и во второй раз», — приводит слова тренера KazFootball.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Отметим, что ранее аким Павлодарской области Абылкаир Скаков сообщил, что «Иртыш» может сняться с чемпионата Казахстана по футболу из-за накопившихся долгов. Из-за пандемии коронавируса в КПЛ-2020 были сыграны только два тура и некоторые перенесенные матчи. По их итогам павлодарский клуб, набрав один балл, расположился на девятом месте из 12. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

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