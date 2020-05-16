Григорчук об уровне футбола в Казахстане: «Астана» и «Кайрат» боролись бы за медали в чемпионате Украины

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— Более пяти лет вы работали в Казахстане и Азербайджане. Футбол в этих странах — спорт номер 1?

— В обеих странах делается очень много для популяризации и развития спорта в целом и футбола в частности. Относительно футбола — подтягивают инфраструктуру, проводятся информационные кампании популяризации игры.

Но нельзя сказать, что в Азербайджане футбол — спорт номер один. В стране хорошо развиты индивидуальные виды спорта — силовые единоборства. Местные спортсмены достаточно успешны в этом на международной арене.

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В Казахстане значительное место занимает хоккей, как популярный в стране.

— Какой уровень футбольного чемпионата в этих странах?

— Достаточно солидный. Если брать ведущие команды — «Кайрат», «Астана», «Карабах» — то там условия идеальные, они бы смогли бороться за медали в чемпионате Украины. Нельзя сказать, что есть какие-то слабые команды. Все хорошо обеспечены. Имеют все условия, чтобы укомплектовать команду. Если сравнивать с нынешним чемпионатом Украины, то серьезной разницы я не вижу. Отдельно стоят «Шахтер» и «Динамо».

— Модель игры в Казахстане и Азербайджане похожа?

— Сейчас люди уже много чего умеют и знают в футболе. Уже особо не найдешь команды, которые бы играли в примитивный футбол. Каждый клуб хочет развиваться, ставит перед собой амбициозные цели. Поэтому не стоит считать, что где-то может быть слабый футбол. В настоящий момент каждая команда имеет свой почерк, свое лицо.

— В Украине из-за погодных условий зимой в футбол не поиграешь. Как с этим в Азии?

— Погодные условия в Азербайджане отличаются от Казахстана. В Азербайджане есть определенные периоды, когда бывают сильные ветры. Но это краткосрочное явление. В плане футбола там уютно. Нет длинных переездов или перелетов. Чемпионат идет по системе осень-весна. Межсезонье проходит летом. Команды едут в более прохладные страны, где нет жары.

Придется играть матчи квалификации еврокубков в июле-августе. В это время стоит достаточно серьезная жара. Это очень трудно. Зато зимой проще. Чемпионат играется почти до нового года, потом небольшой перерыв и команды опять возобновляют выступления.

В Казахстане сложнее. Эта большая страна, погода здесь разная. Есть места, где действительно холодно. Есть места, где жара. Очень большие перепады температуры. На игру нужно добираешься только самолетом. Не все команды имеют хорошие газоны. Отдельные клубы играют на искусственных полях. От этого футбол не выигрывает.

— Сложно пригласить в местные команды качественных легионеров?

— Топ-футболиста привлечь трудно. Он, в первую очередь, будет рассматривать европейские чемпионаты, даже если по деньгам будет меньше. Плюс есть индивидуальные семейные требованиями относительно детских садиков и школ. Но добротного футболиста ангажировать реально. В Казахстане и Азербайджане играют качественные легионеры.