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14:33 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисты «Астаны» получили травмы на тренировке после карантина

Несколько футболистов «Астаны» получили травмы на тренировке клуба после карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, сообщает Meta-ratings.kz.

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По информации источника, игроки столичного проводят занятия не в Доме футбола или на «Тарлан Арене», а на одном из нестандартных любительских полей на левобережье Нур-Султана.

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Отмечается, что отсутствие полноценных нагрузок на протяжении длительного времени сказалось на функциональном состоянии футболистов. Некоторые из футболистов имеют различные травмы, которые были получены после начала тренировок на поле.

Так, к примеру, определенное время для восстановления понадобится ведущему защитнику «Астаны» Дмитрию Шомко.

Кроме того, в случае, если новое поле на стадионе «Астана-Арена» не успеют перестелить к моменту возобновления казахстанской премьер-лиги, то клуб вновь будет вынужден принимать своих соперников на нейтральном стадионе.

Напомним, в текущем сезоне «Астана» проводила домашние матчи Алматы на стадионе «Жас Кыран», так как на «Астана-Арене» производились ремонтные работы.

На данный момент «Астана» возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги с семью очками.

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