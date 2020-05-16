Стали известны сроки завершения ремонта стадиона «Шахтера»

«Визитной карточкой нашего областного центра является стадион «Шахтер». Вот уже больше 60 лет он встречает жителей и гостей города на въезде в центр. В этом году по программе «Дорожная карта занятости» мы начали его ремонт. Кроме того, заменим газон на более современный, как того требуют условия Федерации футбола Казахстана и УЕФА. Будет постелено поле с системой подогрева и автоматического полива. Главное — подрастающие команды смогут заниматься на своем поле. А основной клуб сможет проводить домашние матчи и играть на открытом воздухе уже с марта. Также здесь меняют стулья на трибуне, красят парапетную часть, фасады и навес, ремонтируют помещения под трибуной, раздевалки и душевые. Будут заменены беговые дорожки и разметка. Увеличим мощность освещения поля. Весь ремонт будет завершен до 1 августа.