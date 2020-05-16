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16:06 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны сроки завершения ремонта стадиона «Шахтера»

Аким Карагандинской области Женис Касымбек на своей странице в Facebook рассказал о ходе ремонтно-строительных работ на стадионе «Шахтер» в Караганде.

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«Визитной карточкой нашего областного центра является стадион «Шахтер». Вот уже больше 60 лет он встречает жителей и гостей города на въезде в центр. В этом году по программе «Дорожная карта занятости» мы начали его ремонт. Кроме того, заменим газон на более современный, как того требуют условия Федерации футбола Казахстана и УЕФА. Будет постелено поле с системой подогрева и автоматического полива. Главное — подрастающие команды смогут заниматься на своем поле. А основной клуб сможет проводить домашние матчи и играть на открытом воздухе уже с марта. Также здесь меняют стулья на трибуне, красят парапетную часть, фасады и навес, ремонтируют помещения под трибуной, раздевалки и душевые. Будут заменены беговые дорожки и разметка. Увеличим мощность освещения поля. Весь ремонт будет завершен до 1 августа.

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В структуру стадиона «Шахтер» входят также комплекс «Локомотив» и стадион «Литейщик» в Майкудуке. Об их ремонте очень много писали неравнодушные граждане. Там тоже планируем провести ремонт. На стадионе «Литейщик» установят поля с искусственным газоном, тартановые беговые дорожки, ограждение, освещение, туалет. Работы будут завершены к концу августа.

В «Локомотиве» будут отремонтированы фасады, трибуны, спортзал и служебные помещения. В комплексе «Жастар» идет ремонт помещения, фасадной части и поля для мини-футбола. К структуре относятся также и детские дворовые клубы. В этом году будут отремонтированы три клуба в Майкудуке и один — в городе".

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