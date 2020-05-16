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16:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кейн восстановился от травмы и вернулся к тренировкам

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Футболист «Тоттенхэм Хотспур» Харри Кейн, выбывший из строя в январе из-за травмы, вернулся к тренировкам наравне с партнерами по команде, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

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«Тоттенхэм» на неделе возобновил тренировочный процесс, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. В пятницу Кейн тренировался, как и другие игроки, индивидуально на базе «шпор», но при этом работал без ограничений, в том числе и с мячом.

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Кейн в январе получил разрыв подколенного сухожилия и перенес операцию. В марте сообщалось, что 26-летний форвард должен восстановиться от повреждения до конца апреля.

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