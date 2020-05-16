Кейн восстановился от травмы и вернулся к тренировкам
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Футболист «Тоттенхэм Хотспур» Харри Кейн, выбывший из строя в январе
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Футболист «Тоттенхэм Хотспур» Харри Кейн, выбывший из строя в январе
«Тоттенхэм» на неделе возобновил тренировочный процесс, который был прерван в марте
Кейн в январе получил разрыв подколенного сухожилия и перенес операцию. В марте сообщалось, что 26-летний форвард должен восстановиться от повреждения до конца апреля.