Кейн восстановился от травмы и вернулся к тренировкам

«Тоттенхэм» на неделе возобновил тренировочный процесс, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. В пятницу Кейн тренировался, как и другие игроки, индивидуально на базе «шпор», но при этом работал без ограничений, в том числе и с мячом.