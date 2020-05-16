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16:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сон Хын Мин вернулся в Лондон после военных сборов в Южной Корее

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин вернулся в Лондон после прохождения военных сборов в Южной Корее, сообщает Би-би-си.

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Источник: Reuters

Нападающий уехал на родину в конце апреля для прохождения трехнедельных военных сборов. В Южной Корее мужчины должны служить в армии около двух лет, однако спортсмены, завоевавшие золото на Азиатских играх или медаль любого достоинства на Олимпийских играх, имеют льготы. Сон Хын Мин в 2018 году завоевал золото на футбольном турнире Азиатских игр.

В материале отмечается, что 27-летний игрок не будет помещен на карантин и в понедельник сможет начать тренировки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сезон в Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса. В четверг министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что правительство «открывает двери» для возвращения футбола в Англии в июне.

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