Сон Хын Мин вернулся в Лондон после военных сборов в Южной Корее

Нападающий уехал на родину в конце апреля для прохождения трехнедельных военных сборов. В Южной Корее мужчины должны служить в армии около двух лет, однако спортсмены, завоевавшие золото на Азиатских играх или медаль любого достоинства на Олимпийских играх, имеют льготы. Сон Хын Мин в 2018 году завоевал золото на футбольном турнире Азиатских игр.