Сон Хын Мин вернулся в Лондон после военных сборов в Южной Корее
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин вернулся в Лондон после прохождения военных сборов в Южной Корее, сообщает
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин вернулся в Лондон после прохождения военных сборов в Южной Корее, сообщает
Нападающий уехал на родину в конце апреля для прохождения трехнедельных военных сборов. В Южной Корее мужчины должны служить в армии около двух лет, однако спортсмены, завоевавшие золото на Азиатских играх или медаль любого достоинства на Олимпийских играх, имеют льготы. Сон Хын Мин в 2018 году завоевал золото на футбольном турнире Азиатских игр.
В материале отмечается, что 27-летний игрок не будет помещен на карантин и в понедельник сможет начать тренировки.
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