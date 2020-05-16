СМИ: Футболист итальянского СПАЛа попал в автомобильную аварию

Как отмечает газета, инцидент произошел в пятницу в Ферраре. Автомобиль Черри разбился в результате столкновения с другой машиной, и для его транспортировки потребовался эвакуатор, но сам 24-летний игрок не пострадал.

Черри перешел в СПАЛ в январе из «Кальяри» на правах аренды, но не сыграл за свою новую команду пока ни одной минуты. Сезон в Италии был прерван в марте из-за коронавируса.