«Энергетик-БГУ» победил брестское «Динамо» в чемпионате Беларуси

Впервые принимая соперников в Молодечно, футболисты «Энергетика-БГУ» ни в чем не уступали чемпионам страны. Более того, минчане гораздо чаще угрожали воротам брестчан, и за 5 минут до перерыва одну из атак завершил Душан Бакич. В самом начале второй половины встречи «студенты» снова добились успеха, воспользовавшись ошибкой динамовской обороны — на 48-й минуте отличился Евгений Юдчиц. По прошествии часа игрового времени в составе брестчан на поле вышли Артем Милевский и Денис Лаптев, но и они не смогли помочь своей команде уйти от поражения. Только за несколько секунд до финального свистка Сергей Кисляк отквитал один мяч.