«Энергетик-БГУ» победил брестское «Динамо» в чемпионате Беларуси
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Энергетика-БГУ» выиграли у брестского «Динамо» со счетом 2:1 в матче 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Энергетика-БГУ» выиграли у брестского «Динамо» со счетом 2:1 в матче 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Впервые принимая соперников в Молодечно, футболисты «Энергетика-БГУ» ни в чем не уступали чемпионам страны. Более того, минчане гораздо чаще угрожали воротам брестчан, и за 5 минут до перерыва одну из атак завершил Душан Бакич. В самом начале второй половины встречи «студенты» снова добились успеха, воспользовавшись ошибкой динамовской обороны — на 48-й минуте отличился Евгений Юдчиц. По прошествии часа игрового времени в составе брестчан на поле вышли Артем Милевский и Денис Лаптев, но и они не смогли помочь своей команде уйти от поражения. Только за несколько секунд до финального свистка Сергей Кисляк отквитал один мяч.
Позже футболисты солигорского «Шахтера» примут гостей из мозырской «Славии», а на поле «Борисов-Арены» местный БАТЭ сыграет со «Слуцком».
В первой игре 9-го тура футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» победили на своем поле гостей из «Городеи» со счетом 3:1.
Заключительные матчи состоятся 17 мая: «Белшина» (Бобруйск) — «Витебск», «Динамо» (Минск) — «Ислочь» (Минский район), «Рух» (Брест) — «Смолевичи». Матч между «Минском» и гродненским «Неманом» перенесен.
Турнирное положение сейчас таково: «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 18 очков, БАТЭ, «Слуцк» — 16 очков, «Ислочь» — 15, «Динамо» (Брест) — 13, «Рух», «Шахтер» — по 12, «Витебск», «Городея», «Славия» — по 11, «Минск» — 10, «Динамо» (Минск) — 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.
Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 6 мячей.