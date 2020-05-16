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17:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Холанн стал автором первого гола в чемпионате Германии после возобновления сезона

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн открыл счет на 29-й минуте матча 26-го тура чемпионата Германии против «Шальке».

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Источник: Спорт-Экспресс

Встреча проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Полузащитник «Боруссии» Торган Азар сделал навес в штрафную «Шальке», где Холанн точно пробил в левый угол ворот.

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Для 19-летнего норвежца этот забитый мяч стал 10-м в бундеслиге.

Холанн отпраздновал гол танцем на небольшом расстоянии от своих одноклубников.

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