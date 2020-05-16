Холанн стал автором первого гола в чемпионате Германии после возобновления сезона

Источник: Спорт-Экспресс

Встреча проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Полузащитник «Боруссии» Торган Азар сделал навес в штрафную «Шальке», где Холанн точно пробил в левый угол ворот.

Для 19-летнего норвежца этот забитый мяч стал 10-м в бундеслиге.