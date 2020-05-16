Холанн стал автором первого гола в чемпионате Германии после возобновления сезона
Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн открыл счет на 29-й минуте матча 26-го тура чемпионата Германии против «Шальке».
Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн открыл счет на 29-й минуте матча 26-го тура чемпионата Германии против «Шальке».
Встреча проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Полузащитник «Боруссии» Торган Азар сделал навес в штрафную «Шальке», где Холанн точно пробил в левый угол ворот.
Для 19-летнего норвежца этот забитый мяч стал 10-м в бундеслиге.
Холанн отпраздновал гол танцем на небольшом расстоянии от своих одноклубников.