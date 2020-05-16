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18:43 (мск), источник: Sport24

Большой футбол вернулся! Холанд забил первый гол в топ-5 после пандемии, «Боруссия» уничтожила «Шальке» в дерби

Исторический момент — мы возвращаемся к текстам про игру в футбол.

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Исторический момент — мы возвращаемся к текстам про игру в футбол. Не про трансферы, не про историю или новости о том, кто и как нарушил карантин или сколько пожертвовал медикам. Этот текст — про футбол из топовой европейской лиги, в который играли только что.

Дерби «Боруссии» Д и «Шальке» — уже событие в любой уик-энд, но сегодня этот матч вошел в историю. Это первая топ-игра (параллельно проводились еще 4 игры) во времена пандемии после всемирной паузы в чемпионатах. Команды, согласно регламенту, отправились на стадион на шести автобусах — по три на каждую. Соблюдение социальной дистанции — обязательный момент.

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Вот так выглядел «Сигнал Идуна Парк» за несколько минут до начала матча.

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А так футболисты прогуливались по газону перед разминкой.

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Изменилась и работа операторов — камеры на всех стадионах Бундеслиги расположили пониже, чтобы в кадр меньше попадали пустые трибуны.

По составам. Люсьен Фавр неожиданно оставил на скамейке одного из лидеров — Джейдона Санчо. «Боруссия» вышла по схеме 3−4−3, где в атаке Холанда поддерживали Торган Азар и Юлиан Брандт.

«Шальке» пауза даже помогла — один из лидеров команды Суат Сердар успел вернуться в основу.

Запомните этом момент — большой футбол вернулся!

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«Боруссия» сразу завладела мячом, а при потере быстро перестраивалась на 5−4−1, перекрывая «Шальке» все зоны. Дортмундцы изначально были фаворитами, и на поле подтверждали свое превосходство — 60% на 40% по владению мячом, 9:3 по ударам. «Шальке» создавал свои моменты только благодаря креативному техничному Амину Ариту.

А у «Боруссии» зажигали Брандт и Торган Азар, который должен был изначально оставаться на лавке (но 17-летний Джованни Рейна получил повреждение на разминке). Именно Юлиан и Азар соорудили первый гол: первый элегантно разрезал оборону гостей пасом пяткой, второй вложил мяч в ногу Холанду. Есть первый гол после возвращения!

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И первый гол Холанда в первом же рурском дерби.

Праздновать вместе игрокам запрещено.

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Это стало новостью для Сеска Фабрегаса. Подписчики Сеска отметили, что это странно — ведь игроки постоянно касаются друг друга при построении стенок и на угловых. Фабрегас согласился.

На 45 минуте «Боруссия» увеличила преимущество — постоянно смещающийся в центр поля Брандт снова вскрыл защиту одним пасом и вывел на удар Рафаэла Геррейру. Этому эпизоду предшествовал прессинг Холандом вратаря «Шальке» Шуберта и неточным выносом того прямо на ногу Дахуду.

В перерыве тренер «Шальке» Дэвид Вагнер сделал двойную замену (по новым правилам теперь можно делать 5 за матч): защитника Тодибо и нападающего Рамана заменила пара форвардов Бургшталлер — Матондо.

Это не помогло «Шальке» — почти сразу после возобновления матча «Боруссия» поймала соперника на контратаке и Торган Азар насквозь прошил проведшего очень слабую игру Шуберта. Интересно, что при этом Вагнер оставил в запасе недавнего игрока основы Александра Нюбеля, который договорился о контракте с «Баварией» и переедет в Мюнхен летом.

Точку поставил снова Геррейру — ворвался в штрафную, отыгрался с Холандом и шведой сделал счет 4:0. Больше в матче не забивали.

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Эта победа стала для «Боруссии» самой крупной в дерби аж с 1966 года, когда Дортмунд обыграл соседей со счетом 6:2. Эта победа помогла «шмелям» как минимум на сутки приблизиться к «Баварии» на расстояние одного очка и увеличить отрыв от сыгравшего вничью с «Фрайбургом» «Лейпцига» на 3 балла.

Но главное — футбол вернулся, и, пусть с ограничениями, мы снова можем им наслаждаться.

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Боруссия Д
4:0
Первый тайм: 2:0
Шальке-04
Футбол, Германия, Тур 2616.05.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Signal Iduna Park
Главные тренеры
Люсьен ФаврДэвид Вагнер
Голы
Эрлин Бреут Холанн(Торган Азар)29′
Рафаэл Геррейру(Юлиан Брандт)45′
Торган Азар(Юлиан Брандт)48′
Рафаэл Геррейру(Эрлин Бреут Холанн)63′
Составы команд
1Роман Бюрки
23Маркус Шуберт
5Ашраф Хакими
5Матия Настасич
15Матс Хуммельс
24Бастиан Очипка
16Мануэль Аканджи
26Салиф Сане
48′
26Лукаш Пищек
73′
2Уэстон Маккенни
19Юлиан Брандт
25Амин Харит
17Эрлин Бреут Холанн
20Джонджо Кенни
87′
6Томас Дилэйни
53′68′
31Тимо Беккер
18Леонардо Балерди
21Жан-Клер Тодибо
46′
8Махмуд Дахуд
87′
14Рабби Матондо
86′
29Марсель Шмельцер
8Суат Сердар
74′
13Рафаэл Геррейру
87′
28Алессандро Шепф
10Марио Гетце
9Бенито Раман
46′
23Торган Азар
79′
19Гвидо Бургшталлер
7Джейдон Санчо
18Даниэль Калиджури
76′
3Хуан Миранда
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)7
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые2
9Фолы9
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяДениз Айтекин(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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