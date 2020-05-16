Большой футбол вернулся! Холанд забил первый гол в топ-5 после пандемии, «Боруссия» уничтожила «Шальке» в дерби

Исторический момент — мы возвращаемся к текстам про игру в футбол. Не про трансферы, не про историю или новости о том, кто и как нарушил карантин или сколько пожертвовал медикам. Этот текст — про футбол из топовой европейской лиги, в который играли только что.

Дерби «Боруссии» Д и «Шальке» — уже событие в любой уик-энд, но сегодня этот матч вошел в историю. Это первая топ-игра (параллельно проводились еще 4 игры) во времена пандемии после всемирной паузы в чемпионатах. Команды, согласно регламенту, отправились на стадион на шести автобусах — по три на каждую. Соблюдение социальной дистанции — обязательный момент.

Вот так выглядел «Сигнал Идуна Парк» за несколько минут до начала матча.

А так футболисты прогуливались по газону перед разминкой.

Изменилась и работа операторов — камеры на всех стадионах Бундеслиги расположили пониже, чтобы в кадр меньше попадали пустые трибуны.

По составам. Люсьен Фавр неожиданно оставил на скамейке одного из лидеров — Джейдона Санчо. «Боруссия» вышла по схеме 3−4−3, где в атаке Холанда поддерживали Торган Азар и Юлиан Брандт.

«Шальке» пауза даже помогла — один из лидеров команды Суат Сердар успел вернуться в основу.

Запомните этом момент — большой футбол вернулся!

«Боруссия» сразу завладела мячом, а при потере быстро перестраивалась на 5−4−1, перекрывая «Шальке» все зоны. Дортмундцы изначально были фаворитами, и на поле подтверждали свое превосходство — 60% на 40% по владению мячом, 9:3 по ударам. «Шальке» создавал свои моменты только благодаря креативному техничному Амину Ариту.

А у «Боруссии» зажигали Брандт и Торган Азар, который должен был изначально оставаться на лавке (но 17-летний Джованни Рейна получил повреждение на разминке). Именно Юлиан и Азар соорудили первый гол: первый элегантно разрезал оборону гостей пасом пяткой, второй вложил мяч в ногу Холанду. Есть первый гол после возвращения!

И первый гол Холанда в первом же рурском дерби.

Праздновать вместе игрокам запрещено.

Это стало новостью для Сеска Фабрегаса. Подписчики Сеска отметили, что это странно — ведь игроки постоянно касаются друг друга при построении стенок и на угловых. Фабрегас согласился.

На 45 минуте «Боруссия» увеличила преимущество — постоянно смещающийся в центр поля Брандт снова вскрыл защиту одним пасом и вывел на удар Рафаэла Геррейру. Этому эпизоду предшествовал прессинг Холандом вратаря «Шальке» Шуберта и неточным выносом того прямо на ногу Дахуду.

В перерыве тренер «Шальке» Дэвид Вагнер сделал двойную замену (по новым правилам теперь можно делать 5 за матч): защитника Тодибо и нападающего Рамана заменила пара форвардов Бургшталлер — Матондо.

Это не помогло «Шальке» — почти сразу после возобновления матча «Боруссия» поймала соперника на контратаке и Торган Азар насквозь прошил проведшего очень слабую игру Шуберта. Интересно, что при этом Вагнер оставил в запасе недавнего игрока основы Александра Нюбеля, который договорился о контракте с «Баварией» и переедет в Мюнхен летом.

Точку поставил снова Геррейру — ворвался в штрафную, отыгрался с Холандом и шведой сделал счет 4:0. Больше в матче не забивали.

Эта победа стала для «Боруссии» самой крупной в дерби аж с 1966 года, когда Дортмунд обыграл соседей со счетом 6:2. Эта победа помогла «шмелям» как минимум на сутки приблизиться к «Баварии» на расстояние одного очка и увеличить отрыв от сыгравшего вничью с «Фрайбургом» «Лейпцига» на 3 балла.