Большой футбол вернулся! Холанд забил первый гол в топ-5 после пандемии, «Боруссия» уничтожила «Шальке» в дерби
Исторический момент — мы возвращаемся к текстам про игру в футбол.
Исторический момент — мы возвращаемся к текстам про игру в футбол.
Исторический момент — мы возвращаемся к текстам про игру в футбол. Не про трансферы, не про историю или новости о том, кто и как нарушил карантин или сколько пожертвовал медикам. Этот текст — про футбол из топовой европейской лиги, в который играли только что.
Дерби «Боруссии» Д и «Шальке» — уже событие в любой
Вот так выглядел «Сигнал Идуна Парк» за несколько минут до начала матча.
А так футболисты прогуливались по газону перед разминкой.
Изменилась и работа операторов — камеры на всех стадионах Бундеслиги расположили пониже, чтобы в кадр меньше попадали пустые трибуны.
По составам. Люсьен Фавр неожиданно оставил на скамейке одного из лидеров — Джейдона Санчо. «Боруссия» вышла по схеме 3−4−3, где в атаке Холанда поддерживали Торган Азар и Юлиан Брандт.
«Шальке» пауза даже помогла — один из лидеров команды Суат Сердар успел вернуться в основу.
Запомните этом момент — большой футбол вернулся!
«Боруссия» сразу завладела мячом, а при потере быстро перестраивалась на 5−4−1, перекрывая «Шальке» все зоны. Дортмундцы изначально были фаворитами, и на поле подтверждали свое превосходство — 60% на 40% по владению мячом, 9:3 по ударам. «Шальке» создавал свои моменты только благодаря креативному техничному Амину Ариту.
А у «Боруссии» зажигали Брандт и Торган Азар, который должен был изначально оставаться на лавке (но 17-летний Джованни Рейна получил повреждение на разминке). Именно Юлиан и Азар соорудили первый гол: первый элегантно разрезал оборону гостей пасом пяткой, второй вложил мяч в ногу Холанду. Есть первый гол после возвращения!
И первый гол Холанда в первом же рурском дерби.
Праздновать вместе игрокам запрещено.
Это стало новостью для Сеска Фабрегаса. Подписчики Сеска отметили, что это странно — ведь игроки постоянно касаются друг друга при построении стенок и на угловых. Фабрегас согласился.
На 45 минуте «Боруссия» увеличила преимущество — постоянно смещающийся в центр поля Брандт снова вскрыл защиту одним пасом и вывел на удар Рафаэла Геррейру. Этому эпизоду предшествовал прессинг Холандом вратаря «Шальке» Шуберта и неточным выносом того прямо на ногу Дахуду.
В перерыве тренер «Шальке» Дэвид Вагнер сделал двойную замену (по новым правилам теперь можно делать 5 за матч): защитника Тодибо и нападающего Рамана заменила пара форвардов Бургшталлер — Матондо.
Это не помогло «Шальке» — почти сразу после возобновления матча «Боруссия» поймала соперника на контратаке и Торган Азар насквозь прошил проведшего очень слабую игру Шуберта. Интересно, что при этом Вагнер оставил в запасе недавнего игрока основы Александра Нюбеля, который договорился о контракте с «Баварией» и переедет в Мюнхен летом.
Точку поставил снова Геррейру — ворвался в штрафную, отыгрался с Холандом и шведой сделал счет 4:0. Больше в матче не забивали.
Эта победа стала для «Боруссии» самой крупной в дерби аж с 1966 года, когда Дортмунд обыграл соседей со счетом 6:2. Эта победа помогла «шмелям» как минимум на сутки приблизиться к «Баварии» на расстояние одного очка и увеличить отрыв от сыгравшего вничью с «Фрайбургом» «Лейпцига» на 3 балла.
Но главное — футбол вернулся, и, пусть с ограничениями, мы снова можем им наслаждаться.
|Люсьен Фавр
|Дэвид Вагнер
|Эрлин Бреут Холанн(Торган Азар)
|29′
|Рафаэл Геррейру(Юлиан Брандт)
|45′
|Торган Азар(Юлиан Брандт)
|48′
|Рафаэл Геррейру(Эрлин Бреут Холанн)
|63′
|1
|Роман Бюрки
|23
|Маркус Шуберт
|5
|Ашраф Хакими
|5
|Матия Настасич
|15
|Матс Хуммельс
|24
|Бастиан Очипка
|16
|Мануэль Аканджи
|26
|Салиф Сане
48′
|26
|Лукаш Пищек
73′
|2
|Уэстон Маккенни
|19
|Юлиан Брандт
|25
|Амин Харит
|17
|Эрлин Бреут Холанн
|20
|Джонджо Кенни
87′
|6
|Томас Дилэйни
53′68′
|31
|Тимо Беккер
|18
|Леонардо Балерди
|21
|Жан-Клер Тодибо
46′
|8
|Махмуд Дахуд
87′
|14
|Рабби Матондо
86′
|29
|Марсель Шмельцер
|8
|Суат Сердар
74′
|13
|Рафаэл Геррейру
87′
|28
|Алессандро Шепф
|10
|Марио Гетце
|9
|Бенито Раман
46′
|23
|Торган Азар
79′
|19
|Гвидо Бургшталлер
|7
|Джейдон Санчо
|18
|Даниэль Калиджури
76′
|3
|Хуан Миранда
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Дениз Айтекин(Германия)