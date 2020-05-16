Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
БАТЭ
Слуцк
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер С
Славия М
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Шальке-04
40
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Фрайбург
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Герта
03
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Падерборн
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Вольфсбург
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Энергетик-БГУ
Динамо Брс
21
Все события
Фоторепортажи
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
18:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«РБ Лейпциг» не смог дома обыграть «Фрайбург»

«РБ Лейпциг» в матче 26-го тура Бундеслиги принимал «Фрайбург».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, проходившая на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион», завершилась вничью со счётом 1:1.

На 34-й минуте матча счёт открыл защитник гостей Мануэль Гульде с передачи Винченцо Грифо. «Лейпциг» отыгрался на 77-й минуте — гол забил форвард Юссуф Поульсен, ему ассистировал Кевин Кампль.

В добавленное время Робин Кох забил второй гол «Фрайбурга», однако главный судья Мануэль Грефе отправился смотреть повтор, после чего отменил гол, усмотрев офсайд у игроков «Фрайбурга».

«Лейпциг» набрал 51 очко, клуб находится на третьем месте в Бундеслиге. «Фрайбург» (37) поднялся на седьмую строчку в таблице.

Результаты других матчей 26-го тура Бундеслиги:

«Фортуна» — «Падерборн» — 0:0.

«Хоффенхайм» — «Герта» — 0:3.

РБ Лейпциг
1:1
Первый тайм: 0:1
Фрайбург
Футбол, Германия, Тур 2616.05.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Юлиан НагельсманнКристиан Штрайх
Голы
Юссуф Поульсен(Кевин Кампль)77′
Мануэль Гульде(Винченцо Грифо)34′
Составы команд
1Петер Гулачи
1Александр Шволов
3Хосе Анхель Анхелиньо
3Филипп Линхарт
16Лукас Клостерманн
5Мануэль Гульде
23Марсель Хальстенберг
23Доминик Хайнц
27Конрад Лаймер
25Робин Кох
44Кевин Кампль
30Кристиан Гюнтер
9Юссуф Поульсен
27Николас Хефлер
11Тимо Вернер
7Жонатан Шмид
90′
22Норди Мукьеле
46′
4Нико Шлоттербек
17Адемола Лукман
22Роланд Шоллои
24′61′
14Тайлер Адамс
69′
9Лукас Хелер
7Марсель Забитцер
32Винченцо Грифо
68′
18Кристофер Нкунку
81′
19Яник Хаберер
21Патрик Шик
18Нильс Петерсен
68′
11Лука Вальдшмидт
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)3
7Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
8Угловые4
11Фолы8
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяТобиас Штилер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лейпциг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Фрайбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
Футбол вернулся! Холанд забил первый гол в топ-5 после пандемии
Слуцкий раскритиковал руководство «Локомотива» из-за Семина
Отец Нурмагомедова перенес инсульт и пробыл в коме неделю
«Зенит» обсудит контракты игроков после решения правительства
НХЛ назвала лучшего российского игрока в истории «Рейнджерс»
Тарасова пожалела Роднину и назвала ее «дурой законченной»
Российские футбольные клубы начинают тренироваться нелегально
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь