«РБ Лейпциг» не смог дома обыграть «Фрайбург»
«РБ Лейпциг» в матче 26-го тура Бундеслиги принимал «Фрайбург».
«РБ Лейпциг» в матче 26-го тура Бундеслиги принимал «Фрайбург».
Встреча, проходившая на стадионе «Ред
На 34-й минуте матча счёт открыл защитник гостей Мануэль Гульде с передачи Винченцо Грифо. «Лейпциг» отыгрался на 77-й минуте — гол забил форвард Юссуф Поульсен, ему ассистировал Кевин Кампль.
В добавленное время Робин Кох забил второй гол «Фрайбурга», однако главный судья Мануэль Грефе отправился смотреть повтор, после чего отменил гол, усмотрев офсайд у игроков «Фрайбурга».
«Лейпциг» набрал 51 очко, клуб находится на третьем месте в Бундеслиге. «Фрайбург» (37) поднялся на седьмую строчку в таблице.
Результаты других матчей 26-го тура Бундеслиги:
«Фортуна» — «Падерборн» — 0:0.
«Хоффенхайм» — «Герта» — 0:3.
|Юлиан Нагельсманн
|Кристиан Штрайх
|Юссуф Поульсен(Кевин Кампль)
|77′
|Мануэль Гульде(Винченцо Грифо)
|34′
|1
|Петер Гулачи
|1
|Александр Шволов
|3
|Хосе Анхель Анхелиньо
|3
|Филипп Линхарт
|16
|Лукас Клостерманн
|5
|Мануэль Гульде
|23
|Марсель Хальстенберг
|23
|Доминик Хайнц
|27
|Конрад Лаймер
|25
|Робин Кох
|44
|Кевин Кампль
|30
|Кристиан Гюнтер
|9
|Юссуф Поульсен
|27
|Николас Хефлер
|11
|Тимо Вернер
|7
|Жонатан Шмид
90′
|22
|Норди Мукьеле
46′
|4
|Нико Шлоттербек
|17
|Адемола Лукман
|22
|Роланд Шоллои
24′61′
|14
|Тайлер Адамс
69′
|9
|Лукас Хелер
|7
|Марсель Забитцер
|32
|Винченцо Грифо
68′
|18
|Кристофер Нкунку
81′
|19
|Яник Хаберер
|21
|Патрик Шик
|18
|Нильс Петерсен
68′
|11
|Лука Вальдшмидт
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|3
|7
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Тобиас Штилер(Германия)