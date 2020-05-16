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19:31 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Шахтера» обыграли «Славию» в чемпионате Беларуси

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» взял верх над мозырской «Славией» с результатом 2:0 в домашнем матче 9-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Хозяева поля на протяжении всей встречи имели преимущество и забили по мячу в каждом тайме. На 30-й минуте Виталий Лисакович эффектным дальним ударом открыл счет, а незадолго до финального свистка Сергей Баланович забил второй гол в ворота Михаила Барановского.

Позже на поле «Борисов-Арены» местный БАТЭ примет футболистов «Слуцка».

Результаты других игр 9-го тура: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Городея» — 3:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Динамо» (Брест) — 2:1.

Заключительные матчи состоятся 17 мая: «Белшина» (Бобруйск) — «Витебск», «Динамо» (Минск) — «Ислочь» (Минский район), «Рух» (Брест) — «Смолевичи». Матч между «Минском» и гродненским «Неманом» перенесен.

Турнирное положение сейчас таково: «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 18 очков, БАТЭ, «Слуцк» — 16 очков, «Ислочь», «Шахтер» — по 15, «Динамо» (Брест) — 13, «Рух» — 12, «Витебск», «Городея», «Славия» — по 11, «Минск» — 10, «Динамо» (Минск) — 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 6 мячей.

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