Футболисты «Шахтера» обыграли «Славию» в чемпионате Беларуси

Хозяева поля на протяжении всей встречи имели преимущество и забили по мячу в каждом тайме. На 30-й минуте Виталий Лисакович эффектным дальним ударом открыл счет, а незадолго до финального свистка Сергей Баланович забил второй гол в ворота Михаила Барановского.