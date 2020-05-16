Футболисты и персонал «Удинезе» сдали отрицательный тест на COVID-19
Тесты футболистов и сотрудников итальянского «Удинезе» дали отрицательный результат на коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте футбольного клуба.
Тесты футболистов и сотрудников итальянского «Удинезе» дали отрицательный результат на коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте футбольного клуба.
«Результаты тестов, которые были сделаны в среду, оказались отрицательными», — говорится в сообщении.
Чемпионат Италии был прерван 10 марта