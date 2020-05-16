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20:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты и персонал «Удинезе» сдали отрицательный тест на COVID-19

Тесты футболистов и сотрудников итальянского «Удинезе» дали отрицательный результат на коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: AP 2020

«Результаты тестов, которые были сделаны в среду, оказались отрицательными», — говорится в сообщении.

Чемпионат Италии был прерван 10 марта из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. С 4 мая в Италии футболистам разрешено проводить индивидуальные тренировки. Ранее итальянские СМИ сообщали, что чемпионат страны возобновится с 13 июня, клубы получили от властей разрешение возобновить командные тренировки с 18 мая.

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