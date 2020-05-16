Футболисты и персонал «Удинезе» сдали отрицательный тест на COVID-19

«Результаты тестов, которые были сделаны в среду, оказались отрицательными», — говорится в сообщении.

Чемпионат Италии был прерван 10 марта из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. С 4 мая в Италии футболистам разрешено проводить индивидуальные тренировки. Ранее итальянские СМИ сообщали, что чемпионат страны возобновится с 13 июня, клубы получили от властей разрешение возобновить командные тренировки с 18 мая.