БАТЭ победил «Слуцк» и вышел в лидеры чемпионата Беларуси
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ разгромили «Слуцк» со счетом 3:0 и вышли в лидеры чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ разгромили «Слуцк» со счетом 3:0 и вышли в лидеры чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встречу на поле «Борисов-Арены» хозяева провели с большим преимуществом и уже на 4-й минуте Неманья Милич забил первый мяч. Еще через 20 минут капитан борисовчан Игорь Стасевич эффектно выполнил штрафной удар, а во втором тайме, на 70-й минуте игры Павел Нехайчик установил окончательный результат.
Результаты других игр 9-го тура: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Городея» — 3:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Динамо» (Брест) — 2:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Славия» (Мозырь) — 2:0.
Заключительные матчи состоятся 17 мая: «Белшина» (Бобруйск) — «Витебск», «Динамо» (Минск) — «Ислочь» (Минский район), «Рух» (Брест) — «Смолевичи». Матч между «Минском» и гродненским «Неманом» перенесен.
Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 19 очков, «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 18, «Слуцк» — 16, «Ислочь», «Шахтер» — по 15, «Динамо» (Брест) — 13, «Рух» — 12, «Витебск», «Городея», «Славия» — по 11, «Минск» — 10, «Динамо» (Минск) — 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.
Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 6 мячей.