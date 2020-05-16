БАТЭ победил «Слуцк» и вышел в лидеры чемпионата Беларуси

Встречу на поле «Борисов-Арены» хозяева провели с большим преимуществом и уже на 4-й минуте Неманья Милич забил первый мяч. Еще через 20 минут капитан борисовчан Игорь Стасевич эффектно выполнил штрафной удар, а во втором тайме, на 70-й минуте игры Павел Нехайчик установил окончательный результат.