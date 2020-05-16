«Боруссия» победила «Айнтрахт» в матче чемпионата Германии
«Боруссия» из Менхенгладбаха на выезде обыграла франкфуртский «Айнтрахт» в матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу.
«Боруссия» из Менхенгладбаха на выезде обыграла франкфуртский «Айнтрахт» в матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, проходившая без зрителей во
В субботу состоялись первые матчи бундеслиги после остановки турнира в марте
«Боруссия» с 52 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Айнтрахт» с 28 баллами идет 13-м.
|Ади Хюттер
|Марко Розе
|Андре Силва(Себастьян Роде)
|81′
|Алассан Плеа(Йонас Хофманн)
|1′
|Маркус Тюрам(Рами Бенсебаини)
|7′
|Рами Бенсебаини
|73′
|1
|Кевин Трапп
|1
|Янн Зоммер
|13
|Мартин Хинтереггер
|18
|Штефан Лайнер
|18
|Альмами Туре
|28
|Маттиас Гинтер
|10
|Филип Костич
24′
|30
|Нико Эльведи
9′
|17
|Себастьян Роде
|5
|Тобиас Штробль
|9
|Бас Дост
|23
|Йонас Хофманн
|2
|Эван Н`Дика
36′83′
|25
|Рами Бенсебаини
78′
|28
|Доминик Кор
89′
|17
|Оскар Вендт
|19
|Давид Анхель Абраам
74′
|32
|Флориан Нойхаус
90′
|20
|Макото Хасебе
|24
|Тони Янчке
|3
|Штефан Ильзанкер
70′74′
|10
|Маркус Тюрам
66′
|22
|Тимоти Чэндлер
|7
|Патрик Херрманн
|8
|Джибриль Соу
45′
|14
|Алассан Плеа
90′
|33
|Андре Силва
59′
|22
|Ласло Бенеш
|15
|Даити Камада
78′
|36
|Брель Эмболо
78′
|11
|Мият Гачинович
|13
|Ларс Штиндль
|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|1
|19
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Феликс Цвайер(Германия)