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22:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Боруссия» победила «Айнтрахт» в матче чемпионата Германии

«Боруссия» из Менхенгладбаха на выезде обыграла франкфуртский «Айнтрахт» в матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Встреча, проходившая без зрителей во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Боруссии». Голы у победителей забили Алессан Плеа (1-я минута), Марку Тюрам (7-я) и Рами Бенсебаини (73-я) с пенальти. В составе хозяев отличился Андре Силва (81-я).

В субботу состоялись первые матчи бундеслиги после остановки турнира в марте из-за пандемии коронавируса.

«Боруссия» с 52 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Айнтрахт» с 28 баллами идет 13-м.

Айнтрахт Ф
1:3
Первый тайм: 0:2
Боруссия М
Футбол, Германия, Тур 2616.05.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Commerzbank-Arena
Главные тренеры
Ади ХюттерМарко Розе
Голы
Андре Силва(Себастьян Роде)81′
Алассан Плеа(Йонас Хофманн)1′
Маркус Тюрам(Рами Бенсебаини)7′
Рами Бенсебаини73′
Составы команд
1Кевин Трапп
1Янн Зоммер
13Мартин Хинтереггер
18Штефан Лайнер
18Альмами Туре
28Маттиас Гинтер
10Филип Костич
24′
30Нико Эльведи
9′
17Себастьян Роде
5Тобиас Штробль
9Бас Дост
23Йонас Хофманн
2Эван Н`Дика
36′83′
25Рами Бенсебаини
78′
28Доминик Кор
89′
17Оскар Вендт
19Давид Анхель Абраам
74′
32Флориан Нойхаус
90′
20Макото Хасебе
24Тони Янчке
3Штефан Ильзанкер
70′74′
10Маркус Тюрам
66′
22Тимоти Чэндлер
7Патрик Херрманн
8Джибриль Соу
45′
14Алассан Плеа
90′
33Андре Силва
59′
22Ласло Бенеш
15Даити Камада
78′
36Брель Эмболо
78′
11Мият Гачинович
13Ларс Штиндль
Статистика
5Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)15
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
5Угловые1
19Фолы10
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Цвайер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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