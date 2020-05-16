«Боруссия» победила «Айнтрахт» в матче чемпионата Германии

Встреча, проходившая без зрителей во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Боруссии». Голы у победителей забили Алессан Плеа (1-я минута), Марку Тюрам (7-я) и Рами Бенсебаини (73-я) с пенальти. В составе хозяев отличился Андре Силва (81-я).