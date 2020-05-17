Два игрока «Пармы» сдали по одному положительному тесту на коронавирус

Игроки, чьи имена не называются, чувствуют себя хорошо физически, у них нет никаких симптомов вируса, но они изолированы. Всего тестированию в «Парме» подверглись около 60 человек. Кроме вышеуказанных двух человек, все остальные сдали отрицательные тесты.