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01:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Два игрока «Пармы» сдали по одному положительному тесту на коронавирус

Два игрока «Пармы» сдали по одному положительному тесту на коронавирус, вторые тесты данных футболистов дали отрицательные результаты, сообщается на сайте итальянского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игроки, чьи имена не называются, чувствуют себя хорошо физически, у них нет никаких симптомов вируса, но они изолированы. Всего тестированию в «Парме» подверглись около 60 человек. Кроме вышеуказанных двух человек, все остальные сдали отрицательные тесты.

Футболисты «Пармы» с 18 мая планируют вернуться к групповым тренировкам.

Чемпионат Италии по футболу прерван из-за пандемии коронавируса.

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