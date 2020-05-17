Клопп: «Ливерпуль» будет готов к рестарту чемпионата

По его словам, мерсисайдская команда подходит к продолжению первенства страны в такой же форме, как и остальные.

«“Ливерпуль” будет готов к рестарту чемпионата. Другие команды находятся в том же положении. Когда бы сезон не начался, у нас будет одинаковое время для подготовки, и наша задача — задействовать все ресурсы, чтобы добиться успеха. Мы будем в максимально хорошей форме», — заявил Клопп.