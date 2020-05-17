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10:34 (мск), источник: Sports.Ru

«У Салаха было предложение от “Реала” в 2018-м». Экс-тренер сборной Египта о форварде «Ливерпуля»

Бывший второй тренер сборной Египта Хани Рамзи рассказал, что в 2018 году форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах мог перейти в «Реал».

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Игрок «фараонов» получил предложение от мадридского клуба за несколько месяцев до финала Лиги чемпионов между мерсисайдцами и «сливочными» (1:3).

«Когда я работал с Эктором Купером, у нас был тренировочный сбор [в марте] в Швейцарии. Я разговаривал с Салахом, и он сказал мне, что получил очень хорошее предложение от “Реала”. Он обсудил это со мной и Купером и решил остаться в “Ливерпуле” — ему там комфортно», — сказал Рами в интервью OnTime Sports.

Источник — Goal.com

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