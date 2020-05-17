«У Салаха было предложение от “Реала” в 2018-м». Экс-тренер сборной Египта о форварде «Ливерпуля»

«Когда я работал с Эктором Купером, у нас был тренировочный сбор [в марте] в Швейцарии. Я разговаривал с Салахом, и он сказал мне, что получил очень хорошее предложение от “Реала”. Он обсудил это со мной и Купером и решил остаться в “Ливерпуле” — ему там комфортно», — сказал Рами в интервью OnTime Sports.