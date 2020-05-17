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09:33 (мск), источник: Vesti.kz

Возвращение «Баварии». Какие футбольные матчи состоятся 17 мая

Сегодня, 17 мая, продолжатся матчи 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Также состоятся игры девятого тура в Беларуси. Vesti.kz представляют расписание этих матчей.

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Источник: Reuters

В рамках 26-го тура Бундеслиги сегодня сыграют:

19:30 — Кельн — Майнц;
22:00 — Унион — Бавария.

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В чемпионате Беларуси встретятся:

18:00 — «Белшина» — «Витебск»;
20:00 — «Динамо» Минск — «Ислочь»;
22:00 — «Рух» Брест — «Смолевичи».

Также продолжатся матчи второго тура южнокорейской К-Лиги:

13:30 — «Сувон Блюуингс» — «Ульсан»;
16:00 — «Сеул» — «Гвангю»;
16:00 — «Соннам» — «Инчхон Юнайтед».

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И второго тура премьер-лиги Фарерских островов:

20:00 — «Б36 Торсхавн» — «АБ Аргир»;
20:00 — «Викингур» — «Скала Итроттарфелаг»;
20:00 — «Фуглафьердур» — «ХБ Торсхавн»;
22:00 — «Стреймур» — «Рунавик».

И матчи в других лигах Германии, Беларуси и Южной Кореи.


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