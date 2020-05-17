Возвращение «Баварии». Какие футбольные матчи состоятся 17 мая
Сегодня, 17 мая, продолжатся матчи 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Также состоятся игры девятого тура в Беларуси. Vesti.kz представляют расписание этих матчей.
Сегодня, 17 мая, продолжатся матчи 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Также состоятся игры девятого тура в Беларуси. Vesti.kz представляют расписание этих матчей.
В рамках 26-го тура Бундеслиги сегодня сыграют:
19:30 — Кельн — Майнц;
22:00 — Унион — Бавария.
В чемпионате Беларуси встретятся:
18:00 — «Белшина» — «Витебск»;
20:00 — «Динамо» Минск — «Ислочь»;
22:00 — «Рух» Брест — «Смолевичи».
Также продолжатся матчи второго тура южнокорейской К-Лиги:
13:30 — «Сувон Блюуингс» — «Ульсан»;
16:00 — «Сеул» — «Гвангю»;
16:00 — «Соннам» — «Инчхон Юнайтед».
И второго тура
20:00 — «Б36 Торсхавн» — «АБ Аргир»;
20:00 — «Викингур» — «Скала Итроттарфелаг»;
20:00 — «Фуглафьердур» — «ХБ Торсхавн»;
22:00 — «Стреймур» — «Рунавик».
И матчи в других лигах Германии, Беларуси и Южной Кореи.