Тренер «Баварии» считает, что команды находятся в равных условиях при игре без зрителей
ТАСС, 17 мая. Главный тренер мюнхенской «Баварии»
ТАСС, 17 мая. Главный тренер мюнхенской «Баварии»
Чемпионат Германии возобновился в субботу после двухмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Все матчи до конца турнира будут проходить при пустых трибунах.
«Очевидно, что все будет
«Все начинается с нуля. Я надеюсь, что мы сможем быстро привыкнуть к новым условиям и показать нашу игру. Важно, чтобы игроки в команде мотивировали друг друга. Если
«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 55 очков в 25 матчах. В воскресенье мюнхенский клуб на выезде встретится с берлинским «Унионом».