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11:16 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Баварии» считает, что команды находятся в равных условиях при игре без зрителей

ТАСС, 17 мая. Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик считает, что команды в возобновленном чемпионате Германии по футболу находятся в равных условиях, играя при пустых трибунах. Комментарий специалиста приводит пресс-служба «Баварии».

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Источник: AP 2020

Чемпионат Германии возобновился в субботу после двухмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Все матчи до конца турнира будут проходить при пустых трибунах.

«Очевидно, что все будет по-другому, болельщики и эмоции — центральный элемент в футболе, — сказал Флик. — Каждый футболист хочет играть на глазах у зрителей. Но условия одинаковы для всех, и все будет зависеть от того, кто адаптируется к ним лучше всего».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Все начинается с нуля. Я надеюсь, что мы сможем быстро привыкнуть к новым условиям и показать нашу игру. Важно, чтобы игроки в команде мотивировали друг друга. Если кто-то будет играть чуть хуже, команда должна его поддержать, в этом должна помочь и скамейка запасных», — добавил специалист.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 55 очков в 25 матчах. В воскресенье мюнхенский клуб на выезде встретится с берлинским «Унионом».

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