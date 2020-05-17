Тренер «Баварии» считает, что команды находятся в равных условиях при игре без зрителей

Источник: AP 2020

Чемпионат Германии возобновился в субботу после двухмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Все матчи до конца турнира будут проходить при пустых трибунах.

«Очевидно, что все будет по-другому, болельщики и эмоции — центральный элемент в футболе, — сказал Флик. — Каждый футболист хочет играть на глазах у зрителей. Но условия одинаковы для всех, и все будет зависеть от того, кто адаптируется к ним лучше всего».

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«Все начинается с нуля. Я надеюсь, что мы сможем быстро привыкнуть к новым условиям и показать нашу игру. Важно, чтобы игроки в команде мотивировали друг друга. Если кто-то будет играть чуть хуже, команда должна его поддержать, в этом должна помочь и скамейка запасных», — добавил специалист.