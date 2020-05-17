Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Белшина
Витебск
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:00
Динамо Мн
Ислочь
Футбол. Зарубежный
19:00
Унион Б
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:00
Рух
Смолевичи
Футбол. Зарубежный
16.05
Айнтрахт Ф
Боруссия М
13
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
10:16 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Минска» и «Немана» одержали третьи победы в чемпионате Беларуси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два фаворита женского чемпионата Беларуси по футболу одержали свои третьи победы подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Действующие чемпионки страны спортсменки ФК «Минск» уверенно обыграли на своем поле серебряного призера столичную «Зорку-БДУ» с сухим счетом 4:0. В трех встречах нынешнего первенства футболистки «Минска» забили в ворота соперниц 22 гола, не пропустив в свои ни одного мяча.

Читайте также
Футболистки «Динамо-БГУФК» разгромили «Днепр» в матче женского чемпионата Беларуси

Также в третий раз добились победы обладательницы бронзы прошлого чемпионата спортсменки гродненского «Немана», одолевшие у себя дома гостей из юниорской сборной Беларуси (U-19) со счетом 2:1.

Лидеров сегодня могут догнать футболистки минского клуба «Динамо-БГУФК», которые примут на своем поле воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР). В Бобруйске местная «Бобруйчанка» сыграет с могилевским «Днепром».

Положение команд перед сегодняшними встречами: «Минск» — 9 очков (3 матча), «Неман» — 9 (3), «Динамо-БГУФК» — 6 (2), «Зорка-БДУ» — 3 (3), Беларусь (U-19) — 3 (3), «Бобруйчанка» — 0 (2), БОЦОР — 0 (2), «Днепр» — 0 (2).

Читайте также
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на май 2020
Актриса Ева Грин посчитала высокие каблуки верхом некомфортности
Холифилд рассказал о переговорах с Тайсоном о третьем бое
Ягудин: Желаю Тарасовой и Родниной поменьше словесных перепалок
Игроки ЦСКА пройдут тестирование на коронавирус 18 мая
Испанским клубам разрешили проводить командные тренировки
В Италии сообщили об уходе Ибрагимовича из «Милана»
Сможет ли «Динамо» стать чемпионом КХЛ уже в следующем сезоне
Бывший соперник Емельяненко посмертно введен в зал славы UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь