Футболистки «Минска» и «Немана» одержали третьи победы в чемпионате Беларуси
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два фаворита женского чемпионата Беларуси по футболу одержали свои третьи победы подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два фаворита женского чемпионата Беларуси по футболу одержали свои третьи победы подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующие чемпионки страны спортсменки ФК «Минск» уверенно обыграли на своем поле серебряного призера столичную «Зорку-БДУ» с сухим счетом 4:0. В трех встречах нынешнего первенства футболистки «Минска» забили в ворота соперниц 22 гола, не пропустив в свои ни одного мяча.
Также в третий раз добились победы обладательницы бронзы прошлого чемпионата спортсменки гродненского «Немана», одолевшие у себя дома гостей из юниорской сборной Беларуси (U-19) со счетом 2:1.
Лидеров сегодня могут догнать футболистки минского клуба «Динамо-БГУФК», которые примут на своем поле воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР). В Бобруйске местная «Бобруйчанка» сыграет с могилевским «Днепром».
Положение команд перед сегодняшними встречами: «Минск» — 9 очков (3 матча), «Неман» — 9 (3), «Динамо-БГУФК» — 6 (2), «Зорка-БДУ» — 3 (3), Беларусь (U-19) — 3 (3), «Бобруйчанка» — 0 (2), БОЦОР — 0 (2), «Днепр» — 0 (2).