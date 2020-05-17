Футболистки «Минска» и «Немана» одержали третьи победы в чемпионате Беларуси

Действующие чемпионки страны спортсменки ФК «Минск» уверенно обыграли на своем поле серебряного призера столичную «Зорку-БДУ» с сухим счетом 4:0. В трех встречах нынешнего первенства футболистки «Минска» забили в ворота соперниц 22 гола, не пропустив в свои ни одного мяча.

Также в третий раз добились победы обладательницы бронзы прошлого чемпионата спортсменки гродненского «Немана», одолевшие у себя дома гостей из юниорской сборной Беларуси (U-19) со счетом 2:1.

Лидеров сегодня могут догнать футболистки минского клуба «Динамо-БГУФК», которые примут на своем поле воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР). В Бобруйске местная «Бобруйчанка» сыграет с могилевским «Днепром».