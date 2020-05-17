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12:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Михайлович: Ибрагимович либо присоединится к «Болонье», либо вернётся в Швецию

Главный тренер «Болоньи» серб Синиша Михайлович заявил, что нападающий «Милана» Златан Ибрагимович покинет стан «россонери».

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Источник: AP 2020

«Он звонил несколько дней назад. Посмотрим, что он решит делать летом. Но он точно не останется в “Милане”. Либо присоединится к нам, либо вернётся в Швецию. Ибра относится ко мне не так, как остальные. Он следит за тем, что говорит и как себя ведёт. Так опасные люди ведут себя друг с другом», — приводит слова Михайловича Football Italia.

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Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». В этом сезоне 38-летний шведский форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Италии (семь — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

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