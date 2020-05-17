Михайлович: Ибрагимович либо присоединится к «Болонье», либо вернётся в Швецию

«Он звонил несколько дней назад. Посмотрим, что он решит делать летом. Но он точно не останется в “Милане”. Либо присоединится к нам, либо вернётся в Швецию. Ибра относится ко мне не так, как остальные. Он следит за тем, что говорит и как себя ведёт. Так опасные люди ведут себя друг с другом», — приводит слова Михайловича Football Italia.