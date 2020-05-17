«Иртыш» после новости о возможном снятии с КПЛ провел двусторонний матч
Павлодарский «Иртыш» завершил первую тренировочную неделю, сообщается на сайте клуба. Команда провела двусторонний матч.
Павлодарский «Иртыш» завершил первую тренировочную неделю, сообщается на сайте клуба. Команда провела двусторонний матч.
Отмечается, что в тренировке приняли участие все игроки. Авторами голов в двусторонке стали Изат Кульжанов и Руслан Мингазов.
Напомним, что ранее аким Павлодарской области заявил, что у клуба серьезные проблемы с долгами и не исключено, что по этой причине он будет вынужден сняться с чемпионата среди команд