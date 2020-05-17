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11:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» после новости о возможном снятии с КПЛ провел двусторонний матч

Павлодарский «Иртыш» завершил первую тренировочную неделю, сообщается на сайте клуба. Команда провела двусторонний матч.

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Отмечается, что в тренировке приняли участие все игроки. Авторами голов в двусторонке стали Изат Кульжанов и Руслан Мингазов.

Напомним, что ранее аким Павлодарской области заявил, что у клуба серьезные проблемы с долгами и не исключено, что по этой причине он будет вынужден сняться с чемпионата среди команд премьер-лиги.

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