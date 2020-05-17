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13:38 (мск), источник: Газета.Ру

Одноклубник Смолова оштрафован за нарушение карантина

Нападающий «Сельты» Пионе Систо оштрафован на €60 тыс. за нарушение карантина, сообщает Mundo Deportivo.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 17.05
Инфицировано281 752+9 709
Скончалось2 631+94
Выздоровело67 373+4 207
Инфицировано4 651 119+87 661
Скончалось312 119+3 954
Выздоровело1 700 354+51 079
Источник: AP 2020

Футболист без согласования с руководством команды из Виго покинул Испанию и отправился на автомобиле в Данию. Также он открыто заявил, что не выполнял программу индивидуальных тренировок во время самоизоляции.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Систо принял участие в 19 матчах, в которых забил два мяча.

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