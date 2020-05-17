Одноклубник Смолова оштрафован за нарушение карантина
Нападающий «Сельты» Пионе Систо оштрафован на €60 тыс. за нарушение карантина, сообщает Mundo Deportivo.
Нападающий «Сельты» Пионе Систо оштрафован на €60 тыс. за нарушение карантина, сообщает Mundo Deportivo.
Футболист без согласования с руководством команды из Виго покинул Испанию и отправился на автомобиле в Данию. Также он открыто заявил, что не выполнял программу индивидуальных тренировок во время самоизоляции.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Систо принял участие в 19 матчах, в которых забил два мяча.