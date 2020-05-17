Футболист спас команду от неминуемого гола после атаки трех соперников на пустые ворота

Эпизод случился на 85-й минуте, когда сразу три соперника вывалились на пустые ворота. Форвард Йонас Хофманн вместе паса решил пробить, но Хинтереггер успел подстраховать вратаря Кевина Траппа и вынес мяч.
Этот эпизод не помешал «Боруссии» выиграть матч со счетом 3:1. У гостей на первой минуте забил Алласан Плеа, на седьмой — Маркус Тюрам, а на 73-й пенальти реализовал Рами Бенсебаини. Хозяева на это смогли ответить лишь голом Андре Силвы на 81-й минуте.
С 52 очками «Боруссия» идет третьей, а «Айнтрахт» с 28 баллами занимает 13-е место из 18 клубов. Бундеслига первой из топ-5 чемпионов вернулась после паузы из-за пандемии коронавируса — шесть матчей 26-го тура прошли вчера, 16 мая.