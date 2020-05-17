Футболист спас команду от неминуемого гола после атаки трех соперников на пустые ворота

Источник: AP 2020

Эпизод случился на 85-й минуте, когда сразу три соперника вывалились на пустые ворота. Форвард Йонас Хофманн вместе паса решил пробить, но Хинтереггер успел подстраховать вратаря Кевина Траппа и вынес мяч.

Этот эпизод не помешал «Боруссии» выиграть матч со счетом 3:1. У гостей на первой минуте забил Алласан Плеа, на седьмой — Маркус Тюрам, а на 73-й пенальти реализовал Рами Бенсебаини. Хозяева на это смогли ответить лишь голом Андре Силвы на 81-й минуте.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CmxgIobCBHs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.