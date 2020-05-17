Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Белшина
Витебск
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:00
Динамо Мн
Ислочь
Футбол. Зарубежный
19:00
Унион Б
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:00
Рух
Смолевичи
Футбол. Зарубежный
16.05
Айнтрахт Ф
Боруссия М
13
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
13:44 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист спас команду от неминуемого гола после атаки трех соперников на пустые ворота

Австрийский защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер спас команду от неминуемого гола в концовке домашнего матча с менхенгладбахской «Боруссией» в чемпионате Германии.

Наверх
Источник: AP 2020

Эпизод случился на 85-й минуте, когда сразу три соперника вывалились на пустые ворота. Форвард Йонас Хофманн вместе паса решил пробить, но Хинтереггер успел подстраховать вратаря Кевина Траппа и вынес мяч.

Этот эпизод не помешал «Боруссии» выиграть матч со счетом 3:1. У гостей на первой минуте забил Алласан Плеа, на седьмой — Маркус Тюрам, а на 73-й пенальти реализовал Рами Бенсебаини. Хозяева на это смогли ответить лишь голом Андре Силвы на 81-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

С 52 очками «Боруссия» идет третьей, а «Айнтрахт» с 28 баллами занимает 13-е место из 18 клубов. Бундеслига первой из топ-5 чемпионов вернулась после паузы из-за пандемии коронавируса — шесть матчей 26-го тура прошли вчера, 16 мая.

Читайте также
Айнтрахт Ф
1:3
Первый тайм: 0:2
Боруссия М
Футбол, Германия, Тур 2616.05.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Commerzbank-Arena
Главные тренеры
Ади ХюттерМарко Розе
Голы
Андре Силва(Себастьян Роде)81′
Алассан Плеа(Йонас Хофманн)1′
Маркус Тюрам(Рами Бенсебаини)7′
Рами Бенсебаини73′
Составы команд
1Кевин Трапп
1Янн Зоммер
13Мартин Хинтереггер
18Штефан Лайнер
18Альмами Туре
28Маттиас Гинтер
10Филип Костич
24′
30Нико Эльведи
9′
17Себастьян Роде
5Тобиас Штробль
9Бас Дост
23Йонас Хофманн
2Эван Н`Дика
36′83′
25Рами Бенсебаини
78′
28Доминик Кор
89′
17Оскар Вендт
19Давид Анхель Абраам
74′
32Флориан Нойхаус
90′
20Макото Хасебе
24Тони Янчке
3Штефан Ильзанкер
70′74′
10Маркус Тюрам
66′
22Тимоти Чэндлер
7Патрик Херрманн
8Джибриль Соу
45′
14Алассан Плеа
90′
33Андре Силва
59′
22Ласло Бенеш
15Даити Камада
78′
36Брель Эмболо
78′
11Мият Гачинович
13Ларс Штиндль
Статистика
5Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)15
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
5Угловые1
19Фолы10
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Цвайер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Айнтрахт Ф
НовостиМатчиСоставСтатистика
Боруссия М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Кандидату на пост главного тренера "Барыса" и сборной Казахстана нашли замену в НХЛ
Холифилд рассказал о переговорах с Тайсоном о третьем бое
Ягудин: Желаю Тарасовой и Родниной поменьше словесных перепалок
Игроки ЦСКА пройдут тестирование на коронавирус 18 мая
Испанским клубам разрешили проводить командные тренировки
В Италии сообщили об уходе Ибрагимовича из «Милана»
Сможет ли «Динамо» стать чемпионом КХЛ уже в следующем сезоне
Бывший соперник Емельяненко посмертно введен в зал славы UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь