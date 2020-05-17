Испанским футбольным клубам разрешили проводить командные тренировки

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Клубы перешли к третьей стадии возобновления спортивной деятельности. Согласно протоколу безопасности лиги, каждая группа должна состоять не более, чем из 10 человек. До этого игроки в течение недели тренировались по индивидуальной программе.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет «Барселона» (58 очков). На втором месте находится «Реал» (56 очков), на третьем — «Севилья» (47).

Первым из ведущих европейских чемпионатов, возобновивших свою деятельность, стал чемпионат Германии. 26-й тур первенства стартовал в субботу.

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