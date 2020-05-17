Экс-форвард «Актобе» объявил о завершении карьеры и стал тренером

Последним клубом 34-летнего Антонова стал латвийский «Вентспилс», за который он забил три гола в восьми матчах в 2018 году. Теперь он будет работать помощником главного тренера одесского «Черноморца» из первой лиги Украины — за этот клуб форвард играл в сезоне 2013/14 и в 2017 году.

За «Актобе» Антонов выступал с 2014 по 2015 год и забил девять голов в 19 матчах КПЛ, став с клубом серебряным призером чемпионата-2014. Также он отличился три раза в шести играх Кубка и один раз в четырех встречах Лиги чемпионов, а в Лиге Европы выходил на поле два раза.

На родине Антонов до «Черноморца» играл за «Днепр», «Металлист», «Зарю», «Ильичевец» и «Кривбасс», а за рубежом также защищал цвета российской «Кубани», азербайджанской «Габалы» и венгерского «Дьирмота». За сборную Украины он провел два матча — против Швеции в 2011 году и Нигера в 2014-м.