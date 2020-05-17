Футболистки «Динамо-БГУФК» догнали лидеров женского чемпионата Беларуси
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского «Динамо-БГУФК» догнали двух лидеров женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского «Динамо-БГУФК» догнали двух лидеров женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свою третью кряду викторию подопечные Юрия Малеева одержали сегодня у себя дома, разгромив воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) со счетом 10:0.
В другом сегодняшнем матче «Бобруйчанка» на своем поле сыграла вничью с могилевским «Днепром» — 1:1.
Ранее действующие чемпионки страны спортсменки ФК «Минск» уверенно обыграли серебряного призера столичную «Зорку-БДУ» — 4:0. Обладательницы бронзы прошлого чемпионата спортсменки гродненского «Немана» победили у себя дома гостей из юниорской сборной Беларуси (U-19) со счетом 2:1.
Положение команд после трех туров: «Минск» — 9 очков, «Неман» — 9, «Динамо-БГУФК» — 9, «Зорка-БДУ» — 3, Беларусь (U-19) — 3, «Бобруйчанка» — 1, «Днепр» — 1, БОЦОР — 0. -0-