Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Унион Б
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:00
Рух
Смолевичи
Футбол. Зарубежный
17:00
Динамо Мн
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Майнц
22
Футбол. Зарубежный
15:00
Белшина
Витебск
11
Футбол. Зарубежный
16.05
Айнтрахт Ф
Боруссия М
13
Все события
Фоторепортажи
13Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну
24Формуле-1 70 лет
16:29 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Динамо-БГУФК» догнали лидеров женского чемпионата Беларуси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского «Динамо-БГУФК» догнали двух лидеров женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Свою третью кряду викторию подопечные Юрия Малеева одержали сегодня у себя дома, разгромив воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) со счетом 10:0.

Читайте также
Футболистки «Динамо-БГУФК» разгромили «Днепр» в матче женского чемпионата Беларуси

В другом сегодняшнем матче «Бобруйчанка» на своем поле сыграла вничью с могилевским «Днепром» — 1:1.

Ранее действующие чемпионки страны спортсменки ФК «Минск» уверенно обыграли серебряного призера столичную «Зорку-БДУ» — 4:0. Обладательницы бронзы прошлого чемпионата спортсменки гродненского «Немана» победили у себя дома гостей из юниорской сборной Беларуси (U-19) со счетом 2:1.

Положение команд после трех туров: «Минск» — 9 очков, «Неман» — 9, «Динамо-БГУФК» — 9, «Зорка-БДУ» — 3, Беларусь (U-19) — 3, «Бобруйчанка» — 1, «Днепр» — 1, БОЦОР — 0. -0-

Читайте также
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на май 2020
В польском городе нашли капсулу времени из 18 века
«Это ад»: легенде UFC пришлось извиняться за победу
Президент ФНЛ объяснил решение о завершении сезона в лиге
Легионеры РПЛ: всем разрешат вернуться, у Фарфана коронавирус
Владелец «Спартака» сообщил о самочувствии после госпитализации
Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий (фото)
Козел-талисман «Кельна» впервые в истории клуба дал потомство
Украинский баскетболист впал в кому после падения с велосипеда
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь