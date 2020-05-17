Футболистки «Динамо-БГУФК» догнали лидеров женского чемпионата Беларуси

Свою третью кряду викторию подопечные Юрия Малеева одержали сегодня у себя дома, разгромив воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) со счетом 10:0.

В другом сегодняшнем матче «Бобруйчанка» на своем поле сыграла вничью с могилевским «Днепром» — 1:1.

Ранее действующие чемпионки страны спортсменки ФК «Минск» уверенно обыграли серебряного призера столичную «Зорку-БДУ» — 4:0. Обладательницы бронзы прошлого чемпионата спортсменки гродненского «Немана» победили у себя дома гостей из юниорской сборной Беларуси (U-19) со счетом 2:1.