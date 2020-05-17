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17:24 (мск), источник: БЕЛТА

«Белшина» и «Витебск» сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 9-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом из трех сегодняшних матчей футболисты бобруйской «Белшины» на своем поле разошлись миром с «Витебском» — 1:1. Оба мяча были забиты во второй половине встречи. На 62-й минуте полузащитник хозяев Сергей Глебко с пенальти открыл счет, а через 15 минут бразильский защитник гостей Жулио Сезар восстановил равновесие.

Результаты остальных встреч 9-го тура: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Городея» — 3:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Динамо» (Брест) — 2:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Славия» (Мозырь) — 2:0. Матч между «Минском» и гродненским «Неманом» перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: БАТЭ — 19 очков, «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 18, «Слуцк» — 16, «Ислочь», «Шахтер» — по 15, «Динамо» (Брест) — 13, «Рух», «Витебск» — по 12, «Городея», «Славия» — по 11, «Минск» — 10, «Динамо» (Минск) — 9, «Неман» — 8, «Смолевичи», «Белшина» — по 3.

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 6 мячей.

Белшина
1:1
Первый тайм: 0:0
Витебск
Футбол, Беларусь, 9-й тур17.05.2020, 15:00 (МСК UTC+3)Спартак, 517 зрителей
Главные тренеры
Эдуард ГрадобоевСергей Ясинский
Голы
Сергей Глебко62′
Диегу Сантос Кариока78′
Составы команд
24Сергей Туранок
1Дмитрий Гущенко
4Владислав Соланович
90+1′
4Артем Скитов
15Данила Нечаев
47′
6Жулиу Сезар
32′
23Самюэль Одеоибо
12Евгений Клопоцкий
32Владислав Ясюкевич
82′90′
17Даниил Чалов
8Сергей Глебко
90+4′
5Вандерсон
25Михаил Башилов
31′
7Максим Каленчук
29Дмитрий Рекиш
10Диегу Сантос Кариока
25′
9Леонид Ковель
21Артем Гуренко
5Константин Кучинский
4′45′
19Павел Назаренко
17′60′
7Андрей Бежонов
14Александр Ксенофонтов
10Павел Бордуков
9′56′
11Антон Матвеенко
29′79′
28Родригес Феррейра Нивалду
68′
23Илья Васильев
97Кирилл Маляров
Статистика
8Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)12
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
6Угловые9
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гораютин(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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