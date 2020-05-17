«Белшина» и «Витебск» сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 9-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 9-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из трех сегодняшних матчей футболисты бобруйской «Белшины» на своем поле разошлись миром с «Витебском» — 1:1. Оба мяча были забиты во второй половине встречи. На 62-й минуте полузащитник хозяев Сергей Глебко с пенальти открыл счет, а через 15 минут бразильский защитник гостей Жулио Сезар восстановил равновесие.
Результаты остальных встреч 9-го тура: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Городея» — 3:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Динамо» (Брест) — 2:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Славия» (Мозырь) — 2:0. Матч между «Минском» и гродненским «Неманом» перенесен на более поздний срок.
Турнирное положение: БАТЭ — 19 очков, «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 18, «Слуцк» — 16, «Ислочь», «Шахтер» — по 15, «Динамо» (Брест) — 13, «Рух», «Витебск» — по 12, «Городея», «Славия» — по 11, «Минск» — 10, «Динамо» (Минск) — 9, «Неман» — 8, «Смолевичи», «Белшина» — по 3.
Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 6 мячей.
|Эдуард Градобоев
|Сергей Ясинский
|Сергей Глебко
|62′
|Диегу Сантос Кариока
|78′
|24
|Сергей Туранок
|1
|Дмитрий Гущенко
|4
|Владислав Соланович
90+1′
|4
|Артем Скитов
|15
|Данила Нечаев
47′
|6
|Жулиу Сезар
32′
|23
|Самюэль Одеоибо
|12
|Евгений Клопоцкий
|32
|Владислав Ясюкевич
82′90′
|17
|Даниил Чалов
|8
|Сергей Глебко
90+4′
|5
|Вандерсон
|25
|Михаил Башилов
31′
|7
|Максим Каленчук
|29
|Дмитрий Рекиш
|10
|Диегу Сантос Кариока
25′
|9
|Леонид Ковель
|21
|Артем Гуренко
|5
|Константин Кучинский
4′45′
|19
|Павел Назаренко
17′60′
|7
|Андрей Бежонов
|14
|Александр Ксенофонтов
|10
|Павел Бордуков
9′56′
|11
|Антон Матвеенко
29′79′
|28
|Родригес Феррейра Нивалду
68′
|23
|Илья Васильев
|97
|Кирилл Маляров
|8
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|9
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Гораютин(Беларусь)