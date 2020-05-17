«Белшина» и «Витебск» сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси

В первом из трех сегодняшних матчей футболисты бобруйской «Белшины» на своем поле разошлись миром с «Витебском» — 1:1. Оба мяча были забиты во второй половине встречи. На 62-й минуте полузащитник хозяев Сергей Глебко с пенальти открыл счет, а через 15 минут бразильский защитник гостей Жулио Сезар восстановил равновесие.