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17:40 (мск), источник: БЕЛТА

Определились все участники 2-го раунда Кубка Беларуси по футболу

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялись стартовые поединки нового розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: gorod214.by

Самым напряженным получился матч, в котором футболисты «Полоцка-2019» принимали «Молодечно-2018». После основного и дополнительного времени была зафиксирована ничья — 2:2, а в затяжной серии пенальти успех был на стороне полочан — 10:9.

Также после серии послематчевых пенальти в следующий раунд пробился пинский «Стэнлес», одолевший в гостях мозырский «Монтажник». В игровое время команды разошлись миром — 1:1, а пенальти лучше пробили пинские футболисты — 5:4.

Результаты остальных встреч: «Новая Припять» (Ольшаны) — «Днепр» (Рогачев) — 4:2, «Спарта» (Волковыск) — «Барановичи» — 1:4 (в дополнительное время), «Строитель» (Копыль) — «Ивацевичи» — 2:1, «Спартак» (Шклов) — «Виктория» (Марьина Горка) — 2:0, «Осиповичи» — «Альфа» (Минск) — 3:1, БГУ (Минск) — «Жлобин» — 3:1, «Чайка» (Зельва) — «СМИ-Автотранс» (Смолевичи) — 0:4.

Жеребьевка 2-го отборочного раунда Кубка Беларуси — 2020/2021 пройдет 18 мая.

В розыгрыше нынешнего сезона осталось провести главный поединок: 24 мая на минском стадионе «Динамо» трофей разыграют борисовский БАТЭ и брестское «Динамо».

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