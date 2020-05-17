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19:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Барселона» договорилась с «Ювентусом» о переходе Пьянича

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Испанская «Барселона» и туринский «Ювентус» достигли принципиальной договоренности об обмене с участием трех футболистов, сообщает Diario Sport.

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Источник: AP 2020

По информации издания, в результате обмена состав «сине-гранатовых» пополнят полузащитник Миралем Пьянич и защитник Маттия Де Шильо, в обратном направлении проследует защитник Нелсон Семеду. Кроме того, в рамках сделки «Ювентус» получит денежную компенсацию в размере 25 миллионов евро.

Отмечается, что 26-летний Семеду и «Ювентус» находятся в процессе окончательной доработки личного соглашения, когда как контракты 30-летнего Пьянича и 27-летнего Де Шильо с каталонским клубом уже согласованы.

Пьянич в текущем сезоне провел за «Ювентус» 32 матча, в которых забил три мяча и отдал четыре голевые передачи, на счету Де Шильо 12 встреч. В активе Семеду пять результативных передач в 29 играх за «Барселону».

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8 мая© Ньюстюб
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