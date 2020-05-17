СМИ: «Барселона» договорилась с «Ювентусом» о переходе Пьянича

Источник: AP 2020

По информации издания, в результате обмена состав «сине-гранатовых» пополнят полузащитник Миралем Пьянич и защитник Маттия Де Шильо, в обратном направлении проследует защитник Нелсон Семеду. Кроме того, в рамках сделки «Ювентус» получит денежную компенсацию в размере 25 миллионов евро.

Отмечается, что 26-летний Семеду и «Ювентус» находятся в процессе окончательной доработки личного соглашения, когда как контракты 30-летнего Пьянича и 27-летнего Де Шильо с каталонским клубом уже согласованы.