СМИ: «Барселона» договорилась с «Ювентусом» о переходе Пьянича
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Испанская «Барселона» и туринский «Ювентус» достигли принципиальной договоренности об обмене с участием трех футболистов, сообщает Diario Sport.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Испанская «Барселона» и туринский «Ювентус» достигли принципиальной договоренности об обмене с участием трех футболистов, сообщает Diario Sport.
По информации издания, в результате обмена состав «сине-гранатовых» пополнят полузащитник Миралем Пьянич и защитник Маттия Де Шильо, в обратном направлении проследует защитник Нелсон Семеду. Кроме того, в рамках сделки «Ювентус» получит денежную компенсацию в размере 25 миллионов евро.
Отмечается, что 26-летний Семеду и «Ювентус» находятся в процессе окончательной доработки личного соглашения, когда как контракты 30-летнего Пьянича и 27-летнего Де Шильо с каталонским клубом уже согласованы.
Пьянич в текущем сезоне провел за «Ювентус» 32 матча, в которых забил три мяча и отдал четыре голевые передачи, на счету Де Шильо 12 встреч. В активе Семеду пять результативных передач в 29 играх за «Барселону».