Минское «Динамо» победило «Ислочь» в матче футбольного чемпионата Беларуси

Минское «Динамо» принимало на своей арене «Ислочь» и выиграло со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Иван Бахар, отличившийся на исходе часа игрового времени. На 73-й минуте после удаления Эдгара Олехновича динамовцы остались в меньшинстве, но сумели удержать свое минимальное преимущество.