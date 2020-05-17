Минское «Динамо» победило «Ислочь» в матче футбольного чемпионата Беларуси
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 9-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 9-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Минское «Динамо» принимало на своей арене «Ислочь» и выиграло со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Иван Бахар, отличившийся на исходе часа игрового времени. На 73-й минуте после удаления Эдгара Олехновича динамовцы остались в меньшинстве, но сумели удержать свое минимальное преимущество.
Результаты остальных встреч 9-го тура: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Городея» — 3:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Динамо» (Брест) — 2:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Славия» (Мозырь) — 2:0, «Белшина» (Бобруйск) — «Витебск» — 1:1. Матч между «Минском» и гродненским «Неманом» перенесен на более поздний срок.
Турнирное положение: БАТЭ — 19 очков, «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 18, «Слуцк» — 16, «Ислочь», «Шахтер» — по 15, «Динамо» (Брест) — 13, «Динамо» (Минск), «Рух», «Витебск» — по 12, «Городея», «Славия» — по 11, «Минск» — 10, «Неман» — 8, «Смолевичи», «Белшина» — по 3.
Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 6 мячей.
|Леонид Кучук
|Виталий Жуковский
|Иван Бахар
|60′
|49
|Максим Плотников
85′
|1
|Егор Хаткевич
|4
|Игорь Шитов
37′
|4
|Алексей Янушкевич
|5
|Миха Горопевшек
|5
|Александр Папуш
|6
|Доминик Динга
|6
|Сергей Концевой
45′
|24
|Артем Сухоцкий
|17
|Сергей Карпович
|23
|Эдгар Олехнович
64′73′
|14
|Сандро Цвейба
|71
|Михаил Козлов
|91
|Олег Патоцкий
|15
|Владислав Климович
|10
|Николай Януш
|17
|Алексей Риос
68′
|99
|Момо Янсане
86′
|3
|Максим Швецов
|20
|Евгений Краснов
77′
|10
|Ричард Данилу
77′
|37
|Роман Лисовский
|8
|Марко Павловски
|15
|Дмитрий Комаровский
53′
|7
|Иван Бахар
45′77′
|11
|Александр Холодинский
81′
|9
|Евгений Шикавка
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|6
|9
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|2
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Андрей Василевич(Беларусь)