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20:19 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» победило «Ислочь» в матче футбольного чемпионата Беларуси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 9-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Минское «Динамо» принимало на своей арене «Ислочь» и выиграло со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Иван Бахар, отличившийся на исходе часа игрового времени. На 73-й минуте после удаления Эдгара Олехновича динамовцы остались в меньшинстве, но сумели удержать свое минимальное преимущество.

Результаты остальных встреч 9-го тура: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Городея» — 3:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Динамо» (Брест) — 2:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Славия» (Мозырь) — 2:0, «Белшина» (Бобруйск) — «Витебск» — 1:1. Матч между «Минском» и гродненским «Неманом» перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: БАТЭ — 19 очков, «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 18, «Слуцк» — 16, «Ислочь», «Шахтер» — по 15, «Динамо» (Брест) — 13, «Динамо» (Минск), «Рух», «Витебск» — по 12, «Городея», «Славия» — по 11, «Минск» — 10, «Неман» — 8, «Смолевичи», «Белшина» — по 3.

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 6 мячей.

Динамо Мн
1:0
Первый тайм: 0:0
Ислочь
Футбол, Беларусь, 9-й тур17.05.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Динамо, 687 зрителей
Главные тренеры
Леонид КучукВиталий Жуковский
Голы
Иван Бахар60′
Составы команд
49Максим Плотников
85′
1Егор Хаткевич
4Игорь Шитов
37′
4Алексей Янушкевич
5Миха Горопевшек
5Александр Папуш
6Доминик Динга
6Сергей Концевой
45′
24Артем Сухоцкий
17Сергей Карпович
23Эдгар Олехнович
64′73′
14Сандро Цвейба
71Михаил Козлов
91Олег Патоцкий
15Владислав Климович
10Николай Януш
17Алексей Риос
68′
99Момо Янсане
86′
3Максим Швецов
20Евгений Краснов
77′
10Ричард Данилу
77′
37Роман Лисовский
8Марко Павловски
15Дмитрий Комаровский
53′
7Иван Бахар
45′77′
11Александр Холодинский
81′
9Евгений Шикавка
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)6
9Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
12Угловые2
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАндрей Василевич(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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