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20:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Болтон» извинился перед Пике после слов Руни

«Болтон» обратился к защитнику «Барселоны» Жерару Пике после рассказа нападающего «Дерби Каунти» Уэйна Руни о том, что карьера испанца в «Манчестер Юнайтед» пошла под откос после гола Николя Анелька.

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Источник: AFP 2020

«Жерар Пике, приносим вам свои извинения. Несмотря на это, думаем, что вам всё-таки удалось построить неплохую карьеру вне «Манчестер Юнайтед», — говорится в сообщении в официальном «твиттере» «Болтона».

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«Карьеру Жерара Пике в “Юнайтед” окончил “Болтон”. Пике был молод, над ним стали издеваться. Думаю, именно тогда Ферги решил, что он не подходит для Премьер-лиги», — ранее написал Руни в своей колонке для The Sunday Times.

В ноябре 2007 года «Манчестер Юнайтед» в гостях проиграл «Болтону» со счётом 0:1. Единственный гол забил форвард «Болтона» Николя Анелька после ошибки Пике. Испанского защитника заменили на 59-й минуте встречи.

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7 октября 2017© Ньюстюб
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