«Болтон» извинился перед Пике после слов Руни

Источник: AFP 2020

«Жерар Пике, приносим вам свои извинения. Несмотря на это, думаем, что вам всё-таки удалось построить неплохую карьеру вне «Манчестер Юнайтед», — говорится в сообщении в официальном «твиттере» «Болтона».

«Карьеру Жерара Пике в “Юнайтед” окончил “Болтон”. Пике был молод, над ним стали издеваться. Думаю, именно тогда Ферги решил, что он не подходит для Премьер-лиги», — ранее написал Руни в своей колонке для The Sunday Times.