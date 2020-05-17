Хорватский футболист объяснил уход из казахстанского клуба после старта сезона

Состав «Кайсара» Пешич пополнил в межсезонье. На старте КПЛ он провел два матча и не отметился результативными действиями.

— Иван, вы все еще находитесь в Казахстане?

— Да, пока здесь. Мне нужно дождаться вылета во Франкфурт-на-Майне.

— Почему решили покинуть «Кайсар»? Была информация, что игрокам существенно сократили зарплаты.

— Получилось так, что я покинул команду, однако не хочу много говорить по этому поводу. Скажу так, что мы смотрели в будущее по-разному. Жизнь такова, что нужно быть готовым к любой ситуации. Это касается и футбола.

— Каковы дальнейшие планы?

— Пока буду дома, в Хорватии. Продолжу тренироваться, поддерживать форму и ждать предложений.

— При этом приоритет — Европа? Или можно вас ждать в другом казахстанском клубе?

— Приоритета как такового нет. Могу подписать контракт с любым клубом. Об этом буду думать, когда поступит официальное приглашение.

— За то время, что вы играли в Казахстане, какое мнение о нашем футболе сложилось?

— Уровень вашего футбола хороший. Команды растут, прибавляют. Да, конечно, есть определенные проблемы с инфраструктурой у некоторых клубов, но это вполне решаемо.

— Вы жили в Караганде и в Кызылорде. В бытовом плане вас все устраивало?

— Да, в целом мне жилось тут очень хорошо. Старался качественно делать свою работу.

— Оба города сравнить могли бы?

— Караганду и Кызылорду сложно сравнивать. Есть большая разница между этими городами. Это касается как футбольных полей, так и самой жизни. Я больше жил в Караганде и не очень хорошо успел узнать Кызылорду. Но, в принципе, мне больше понравилось жить в Караганде.

Об уходе из «Кайсара» Пешич объявил 15 мая. Ранее сообщалось о значительном сокращении зарплаты игрокам клуба, который этим летом выступит в квалификации Лиги Европы.