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21:17 (мск), источник: Vesti.kz

Хорватский футболист объяснил уход из казахстанского клуба после старта сезона

Легионер «Кайсара» Иван Пешич в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал причины ухода из кызылординского клуба. По его словам, он не нашел полного взаимопонимания с теперь уже бывшей командой.

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Состав «Кайсара» Пешич пополнил в межсезонье. На старте КПЛ он провел два матча и не отметился результативными действиями.

— Иван, вы все еще находитесь в Казахстане?

— Да, пока здесь. Мне нужно дождаться вылета во Франкфурт-на-Майне.

— Почему решили покинуть «Кайсар»? Была информация, что игрокам существенно сократили зарплаты.

— Получилось так, что я покинул команду, однако не хочу много говорить по этому поводу. Скажу так, что мы смотрели в будущее по-разному. Жизнь такова, что нужно быть готовым к любой ситуации. Это касается и футбола.

— Каковы дальнейшие планы?

— Пока буду дома, в Хорватии. Продолжу тренироваться, поддерживать форму и ждать предложений.

— При этом приоритет — Европа? Или можно вас ждать в другом казахстанском клубе?

— Приоритета как такового нет. Могу подписать контракт с любым клубом. Об этом буду думать, когда поступит официальное приглашение.

— За то время, что вы играли в Казахстане, какое мнение о нашем футболе сложилось?

— Уровень вашего футбола хороший. Команды растут, прибавляют. Да, конечно, есть определенные проблемы с инфраструктурой у некоторых клубов, но это вполне решаемо.

— Вы жили в Караганде и в Кызылорде. В бытовом плане вас все устраивало?

— Да, в целом мне жилось тут очень хорошо. Старался качественно делать свою работу.

— Оба города сравнить могли бы?

— Караганду и Кызылорду сложно сравнивать. Есть большая разница между этими городами. Это касается как футбольных полей, так и самой жизни. Я больше жил в Караганде и не очень хорошо успел узнать Кызылорду. Но, в принципе, мне больше понравилось жить в Караганде.

Об уходе из «Кайсара» Пешич объявил 15 мая. Ранее сообщалось о значительном сокращении зарплаты игрокам клуба, который этим летом выступит в квалификации Лиги Европы.

Для 28-летнего Пешича «Кайсар» стал второй командой в КПЛ. В 2019 году он выступал за «Шахтер», в котором провел 33 матча в чемпионате и забил восемь голов.

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