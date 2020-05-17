«Бавария» обыграла «Унион» и упрочила лидерство в чемпионате Германии по футболу

Источник: AFP 2020

Голы забили Роберт Левандовский (40-я минута, с пенальти) и Бенжамен Павар (80).

Матч первого круга завершился победой мюнхенцев со счетом 2:1, голами также отметились Левандовский и Павар. Левандовский с 26 голами в 24 матчах лидирует в таблице бомбардиров чемпионата. 31-летний поляк четыре раза становился лучшим бомбардиром бундеслиги.

«Унион» проводил матч без главного тренера Урса Фишера, он вынужден находиться на карантине после поездки в Швейцарию. На 85-й минуте в составе «Униона» на поле появился 29-летний полузащитник Феликс Кроос, брат Тони Крооса, выступавшего за «Баварию» с 2010 по 2014 год.

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий

«Бавария» в 12 последних матчах чемпионата одержала 11 побед, команда сохранила четырехочковый отрыв от дортмундской «Боруссии» в турнирной таблице, набрав в 26 матчах 58 очков. «Унион» с 30 очками идет 12-м. В следующем туре «Бавария» 24 мая примет «Айнтрахт», «Унион» днем ранее сыграет на выезде с берлинской «Гертой». Тур завершится в понедельник матчем между «Вердером» и «Байером».