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21:22 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» обыграла «Унион» и упрочила лидерство в чемпионате Германии по футболу

ТАСС, 17 мая. Мюнхенская «Бавария» на выезде переиграла берлинский «Унион» со счетом 2:0 в матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Турнир возобновился в субботу после двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

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Источник: AFP 2020

Голы забили Роберт Левандовский (40-я минута, с пенальти) и Бенжамен Павар (80).

Матч первого круга завершился победой мюнхенцев со счетом 2:1, голами также отметились Левандовский и Павар. Левандовский с 26 голами в 24 матчах лидирует в таблице бомбардиров чемпионата. 31-летний поляк четыре раза становился лучшим бомбардиром бундеслиги.

«Унион» проводил матч без главного тренера Урса Фишера, он вынужден находиться на карантине после поездки в Швейцарию. На 85-й минуте в составе «Униона» на поле появился 29-летний полузащитник Феликс Кроос, брат Тони Крооса, выступавшего за «Баварию» с 2010 по 2014 год.

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«Бавария» в 12 последних матчах чемпионата одержала 11 побед, команда сохранила четырехочковый отрыв от дортмундской «Боруссии» в турнирной таблице, набрав в 26 матчах 58 очков. «Унион» с 30 очками идет 12-м. В следующем туре «Бавария» 24 мая примет «Айнтрахт», «Унион» днем ранее сыграет на выезде с берлинской «Гертой». Тур завершится в понедельник матчем между «Вердером» и «Байером».

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены, команды имеют право проводить по пять замен. Помимо германского первенства, в Европе проходят матчи чемпионатов Белоруссии и Фарерских островов.

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21:21 (мск)© Ньюстюб
Унион Б
0:2
Первый тайм: 0:1
Бавария
Футбол, Германия, Тур 2617.05.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Stadion An der Alten Forsterei
Главные тренеры
Урс ФишерХанс-Дитер Флик
Голы
Роберт Левандовски40′
Бенжамен Павар(Джошуа Киммих)80′
Составы команд
1Рафал Гикевич
1Мануэль Нойер
3Невен Суботич
5Бенжамен Павар
19Флориан Хюбнер
17Джером Боатенг
25Кристофер Ленц
12′
27Давид Алаба
28Кристофер Триммель
32Джошуа Киммих
31Кевин Шлоттербек
51′
6Тиагу Алькантара
21Гриша Премель
85′
19Альфонсо Дэйвис
36′
6Юлиан Рюерсон
9Роберт Левандовски
30Роберт Андрих
71′
18Леон Горецка
71′
34Кристиан Гентнер
29Кингсли Коман
11Энтони Уджа
71′
22Серж Гнабри
85′
10Себастьян Андерссон
14Иван Перишич
15Мариус Бюльтер
85′
25Томас Мюллер
89′
23Феликс Кроос
11Микаэль Кюизанс
32Маркус Ингвартсен
81′
8Джошуа Мес
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)6
1Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые9
11Фолы11
6Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяБастиан Данкерт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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